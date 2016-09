El Numancia busca una victoria frente al Nàstic que le aporte autoestima

El CD Numancia busca este sábado en Los Pajaritos, frente al Nàstic, rival que le eliminó en la Copa del Rey, su primera victoria de la temporada, un triunfo que serviría para, que le han condenado a la cola de la clasificación.El técnico numantino Jagoba Arrasate ha comparecido este viernes en rueda de prensa para incidir en la importancia de sumar los tres puntos ante un rival que, en sus nueve comparecencias en Los Pajaritos,y que, como el Numancia, también buscará su primer triunfo de la temporada.Arrasate ha asegurado que hay que conseguir una victoria, por la propia clasificación,, y por la autoestima del equipo.Del rival, Arrasate ha señalado queaunque no esté en su mejor momento por "ser un grupo que se está haciendo".En este sentido ha asegurado que el Numancia ha realizadoy en la pasada eliminatoria pero no le ha dado para ganar, por lo que ha deseado tener más eficacia de cara al gol, en una competición marcada por la igualdad. "Si vemos la clasificación, de veintidós equipos,ha resaltado.El entrenador ha asegurado que hay queen la idea de repetir el planteamiento de la jornada frente al Alcorcón, donde hubo opciones de ganar en la segunda parte.El entrenador rojillo ha avanzado quede lo que lleva de competición y ha confirmado que Jairo todavía no tiene el ritmo para estar frente al Nàstic, conocidas las bajas de Pablo Valcarce y Dani Calvo, por sanción y lesión, respectivamente.

Alineación probable:

Numancia

Árbitro

Estadio

Hora

: Munir; Unai Medina, Regalón, Callens, Luis Valcarce, Ruiz de Galarreta, Iñigo Pérez; Nacho, Julio Álvarez, Marc Mateu; Acuña.: Pulido Santana (Comité canario).: Los Pajaritos.: 16:00.