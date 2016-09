Arrasate rotará en Cádiz

El CD Numancia viaja esta tarde a Cádiz con la intención de conseguir este martes, a partir de las 22.00 horas,en liga después de lograr el pasado sábado, frente al Nástic de Tarragona , su primer triunfo en la competición."Si hacemos las cosas como el sábado, ha explicad esta mañana en una rueda de prensa el entrenador del Numancia, Jagoba Arrasate.En Getafe y ante el Tarragona, el equipo soriano realizó buenos encuentros "y", ha añadido.Arrasate introducirá algún cambio en el once inicial por la, que se ha quedado en Soria por enfermedad, y para dar descanso a algunos jugadores.En la convocatoria hatras cumplir su partido de sanción.Del rival, ha subrayado su capacidad para competir, la solidez en defensa y la presencia de dos bandas rápidas y verticales además del"Sabemos cuál es nuestra mejor versión.y en ataque el equipo cada vez da más muestras de poder hacer daño", ha subrayado.Arrasate desea quepara evitar sufrimientos, aunque ha resaltado que la categoría está muy igualada.Por último, el entrenador numantino ha lamentado el horario del partido -22.00 horas-. "Al final cada uno tiene su teoría.o en la gente que está en casa. No sé qué intereses hay, pero a las 22.00 horas no se debe jugar un partido, ya lo pensaba antes también, pero poco pintamos", ha reflexionado.

Alineación probable:

Numancia

: Munir; Unai Medina, Escassi, Callens, Luis Valcarce; Pedraza, Iñigo Pérez; Pablo Valcarce, Julio Álvarez, Nacho; Acuña.