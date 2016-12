Del Moral se cita con sus límites

No era el plan A, pero de momento está saliendo bien. El técnico numantino Jagoba Arrasate ha contado con Manu del Moral como delantero centro y el resultado ha sido que sus nueve goles han permitido al Numancia asomar la cabeza en la clasificación antes del parón navideño.



Próximo a cumplir en el mes de febrero los 33 años, el delantero jienense registra en LigaClaro que inicialmente la idea del entrenador rojillo era contar con Manu como mediapunta o incluso como segundo delantero. Sin embargo, el cambio de posición forzado ha sido clave, sobre todo si se compara el rendimiento del andaluz con el de sus compañeros de delantera, ya quOtra cuestión sería poder valorar la verdadera productividad del plan A de Arrasate, es decir, si el Numancia hubiera encontrado el gol en su punta principal y Manu del Moral hubiera estado también inspirado de cara a gol como mediapunta. Quizá entonces el poderío del plantel soriano en ataque habría sido abrumador. Evidentemente son todo utopías ya que, además, la posición de Del Moral, alejado de la portería rival, también habría dificultado su capacidad realizadora.En unos días comenzará 2017 y Manu del Moral se medirá ante sus límites personales como goleador. Hasta el momento su año más inspirado en competición de Liga fue en la 2011-2012 con el Sevilla, eso sí, en Primera división. Por entonces el futbolista que actualmente viste los colores numantinos anotó diez goles, tan solo uno más que en el bagaje actual. De hechoy que saldó con nueve dianas. Un rendimiento que hizo que un equipo tan importante como el sevillano se fijara en él.Con estos datos, no es difícil aventurar que, si bien también surgen las dudas sobre cuánto puede dar más de sí en este capítulo. En este sentido hay un aspecto tranquilizador, el hecho de que la aportación ofensiva del equipo ya no sea cuestión de un único hombre, con la incertidumbre que conlleva el depender de un único futbolista. El surgimiento de, quita presión tanto al equipo como al pichichi rojillo, sin obviar otro aspecto importante, que los rivales ya no tienen únicamente que preocuparse de un solo hombre, de una sola amenaza.Hasta el momento se ha visto a un jugador con una gran capacidad realizadora, de remate letal, y que además también ha sabido aprovechar una de las mejores bazas del Numancia durante las últimas temporadas, la asociación en el juego aéreo con Julio Álvarez. Sin embargoy tanto el aficionado numantino como los propios técnicos deben tener en cuenta que la responsabilidad del gol tiene que ser compartida.