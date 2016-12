El Numancia despide 2016, otro año tibio para su historia

Cerrada la competición de todo el año 2016, los números que el Numancia ha protagonizado le confirman como un equipo al que le cuesta ganar, suma 14 victorias en 44 partidos disputados entre Liga y Copa, y al que es complicado superar por sus adversarios, ha perdido 13 encuentros y ha empatado en 17. Una tendencia que se ha repetido en las últimas campañas y que se ha convertido en seña de distinción del equipo soriano independientemente de la identidad de los últimos inquilinos del banquillo. Las victorias se convierten en un bien escaso y muy necesario para terminar las campañas en la zona media y no sufrir mayores apuros, mientras que el empate es el más abultado de los registros estadísticos del equipo en el último lustro lo que incide en esas características de conjunto complicado para los rivales, difícil de meter mano y competitivo pese a todas sus limitaciones.



Dividido el año en dos partes de diferentes temporadas,a la hora de asegurarse un buen puñado de puntos. Tanto en el anterior ejercicio como en el presente, la carga que soporta el campo soriano le permite superar situaciones comprometidas, como la vivida en estas últimas semanas de 2016, para compensar la falta de resultados a domicilio. En todo el año,. La última la consiguió en Miranda de Ebro el pasado mes de abril. Las otras dos las firmó en Lugo en el primer partido de enero y la siguiente dos semanas después en uno de sus campos más propicios como visitante, el Carlos Belmonte de Albacete. Al margen de esos tres partidos ganados, las siguientes salidas han alternado el signo de la derrota y del empate, que puede convertirse en un resultado complementario para un buen marcador en casa, pero que se antoja escaso después del rumbo que ha marcado el equipo rojillo durante este periodo.Durante la última fase del pasado ejercicio, hasta antes del verano, alternó los puestos entre el duodécimo y el decimoquinto para finalizar en la décima posición la temporada 2015-16. Con la vista puesta siempre en la parte baja, no sufrió para asegurarse la permanencia, pero tampoco le alcanzó para luchar por los puestos de promoción, alejados siempre de todos sus intentos por engancharse a su lucha. En el presente curso,ya que no ganó hasta la cuarta jornada, y la deriva de resultados con siete partidos seguidos sin una victoria,que a lugares más tranquilos. Las tres últimas victorias en Los Pajaritos, de manera consecutiva, le han servido para aliviar un poco su situación y salvar sus reveses lejos de Soria, pues todavía no ha ganado en la presente temporada con lo que eso implica para la clasificación, y depende exclusivamente de un buen marcador en casa. La ausencia de resultados a domicilio le ha condenado en este tramo del año a moverse entre los últimos clasificados, una situación angustiosa alimentada también por los problemas que ha encontrado para sujetar marcadores favorables. Circunstancia que parece haber corregido en parte con las últimas victorias.