Los própositos del año nuevo

Cerrar los partidos se convierte en prioridad. Dejó escapar la victoria ante el Reus (1-1), Oviedo (2-2), Córdoba (1-1), Rayo Vallecano (3-3), especialmente doloroso porque los numantinos desaprovecharon una renta de dos tantos, Sevilla Atlético (1-2), Elche (2-2), donde también desperdició otra ventaja de dos goles y ante el UCAM (2-3). Es decir, en siete contiendas se deshinchó y dio alas al contrincante. La derrota más clara que ha sufrido el Numancia en este tramo de competición fue la cosechada en Montilivi (3-0) ante el Girona de Pablo Machín. Los numantinos, quienes no lograron una victoria hasta la quinta jornada (1-0) ante el Nàstic, empezaron de forma irregular la nueva temporada 2016-17: una derrota y tres empates en las tres primeras jornadas. Y siguió empatando, pues el Numancia ha igualado fuerzas hasta en ocho ocasiones. Cinco victorias, una de ellas muy agónica ante el Valladolid, cuando Manu del Moral marcó en el último suspiro (2-1) y seis derrotas, el bagaje en este preciso instante.Los sorianos, además de no estar en dicha zona en esta temporada, no han logrado disputar ninguna fase de ascenso desde que quedó establecido el nuevo sistema. Es la asignatura pendiente de una entidad que presentó un superávit de 785.154 euros en la decimonovena Junta de Accionistas. Ya van once años de los últimos doce en los que el Numancia no atesora deudas. La economía numantina ha logrado ser una referencia en el fútbol español.

Echar el cerrojo

Al Numancia le condena su fragilidad defensiva.Jagoba Arrasate todavía no ha encontrado cuatro hombres indiscutibles en la zaga. Empezaron jugando Regalón y Callens en el eje de la defensa y acabaron, frente al Real Mallorca, Dani Calvo y Carlos Gutiérrez como dupla. Ripa, en teoría, es el sustituto natural del lesionado Luis Valcarce y Pedro Orfila está ocupando el lateral derecho tras la lesión de Unai Medina. Ante el Huesca llega el turno de Aitor Fernández, quien apunta a guardián bajo palos por la ausencia de Munir, que está disputando la Copa de África.

Una medular definida

. El hispano-venezolano, quien ha gozado de algunos descansos, sigue siendo la bandera del Numancia. Marc Mateu y Pablo Valcarce son los actuales intocables en el sistema.

Aferrados a Manu del Moral

Ni Jairo, ni Acuña han podio hacerle sombra a un ariete que está a un solo gol de su récord personal, que fue de 10 dianas con el Sevilla.