Anquela vuelve más fuerte

Este viernes 6 de enero a las 18.00 horas el balón rodará por primera vez en el 2017 en el estadio de Los Pajaritos. Lo hará para que el Numancia se enfrente a la SD Huesca que entrena Juan Antonio Anquela, quien hasta hace tan solo dos temporadas entrenase al conjunto rojillo.



Lo cierto es que tras su paso por el Numancia el jienense no lo tuvo nada fácil. En primer lugar, porquede entrenadores para encontrar un banquillo vacío.y como cabe esperar cuando la temporada ya está iniciada, con una situación complicada. Sin embargo, Anquela, obteniendo la permanencia en Segunda división y ganándose por méritos propios una oportunidad desde el inicio.Evidentemente es pronto para decirlo, pero por lo que llevamos de temporada se puede decir quecuando llegaba con muchas necesidades. De hecho, ahora mismo el Huesca aventaja en cuatro puntos al CD Numancia en la clasificación y se encuentra sexto, es decir, ocupando puestos de promoción de ascenso a Primera división.En su vuelta a Soriaya que hasta el momento solo ha logrado superar al Real Valladolid en el José Zorrilla. Los números son modestos, pero siempre superiores a los numantinos que todavía no se han estrenado lejos de Soria.Llama la atención quedespués de que cayera eliminado en la Copa del Rey ante la UD Las Palmas el pasado 21 de diciembre.No cabe duda de que Anquela volverá a Soria reforzado en el banquill, no obstante, no cuenta con un largo historial de visitas a Los Pajaritos con conjuntos rivales aunque sí sabe lo que es ganar.Repasando sus estadísticas como visitante a Soria, en el primer vistazo no sale bien parado teniendo en cuenta el antecedente deEl Huesca llegaba en un momento complicado a Soria y fue siempre por detrás en el marcador. Aunque hasta en dos ocasiones logró neutralizar las ventajas numantinas de Regalón y Julio Álvarez por medio de Christian y Arruabarrena, el tanto de Marc Mateu en el 76 le daría los tres puntos al cuadro local.En cambio, en la 2011-2012 se llevó los tres puntos cuando logró una temporada memorable para un Alcorcón que acabaría jugando el play off de ascenso. Por entonces a Anquela le bastó con 0-1 ante el Numancia de Machín para dar un paso de gigante en sus aspiraciones.