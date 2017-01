Pendientes de Luis Valcarce

Abierto desde el inicio de enero el mercado de invierno para nuevas incorporaciones y salidas de jugadores, el director deportivo del CD Numancia, César Palacios,la más vulnerable durante este tramo de la temporada, pero está a la espera de la decisión del tratamiento de recuperación de la rodilla lesionada de Luis Valcarce . El berciano viajó este martes a Valladolid para visitar al médico que le asesoró sobre su anterior lesión en esa misma articulación confirmando el diagnóstico, rotura parcial del ligamento cruzado, y la doble vía de recuperación: la cirugía o un tratamiento conservador. A partir de ahora, toca la decisión sobre cuál optar. "Cuando tomemos una decisión, actuaremos. Trabajamos con la idea de reforzar al equipo para ser mejores y no fichar por fichar porque tenemos una buena plantilla, peroaunque no es fácil en enero", comentó Palacios.

"No hemos sido un equipo consistente e intentaremos ser mejores a partir de ahí. A nivel ofensivo y de juego hemos estado a un gran nivel en bastantes partidos.Estamos atentos a todas las situaciones", reconoció Palacios, que no descartó tampoco la posibilidad de alguna salida. "Estamos abiertos a cualquier escenario. Ningún jugador nos ha transmitido que se quiere ir.Otra cosa es que intentemos mejorar. A partir de ahí, pueden variar las circunstancia y que algún jugador cambie de opinión. La realidad es que contamos con los 23 jugadores.indicó. "Si el tratamiento es conservador, pero a la semanas no aguanta la rodilla y se tiene que operar, a lo mejor ya no estamos dentro del mercado de enero porque la lesión fue el 18 de diciembre y se encontraba dentro del periodo de mercado y solo podríamos acceder a contratar jugadores procedentes del paro. Sabemos las variantes y las posibilidades por lo que nos toca reflexionar y tomar una decisión entre todos", añadió.El escenario de las contrataciones varía con esta lesión. "Si Luis no está en condiciones partimos de la premisa que. Pero no tenemos un recambio específico de Ripa por lo que nos platearíamos otras situaciones como la incorporación de un lateral izquierdo además de otro efectivo para el sistema defensivo", confirmó.ni tampoco la salida de alguno de los puntas. "Manu está haciendo goles y es muy importante para el equipo . Solo juega un delantero y los otros deben esperar su oportunidad porque la liga es muy larga. Lo que tienen que hacer es ayudar al equipo desde el rol que les toque en cada momento", apuntó el director deportivo que confirmó(termina contrato como Paco Regalón, Pedro Orfila y Mikel Saizar, además de Carlos Gutiérrez y Dani Calvo aunque estos con opción unilateral del Numancia para su renovación) para el próximo ejercicio.