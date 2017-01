El abismo de salir de Soria

El lunes comenzó la semana de trabajo para el CD Numancia después de dos días de descanso con la tranquilidad habitual con la que afortunadamente suele trabajar el conjunto rojillo. Claro que para que la tranquilidad siga siendo la tónica predominante, al equipo numantino le urge lograr este fin de semana superar uno de los retos que todavía se le atragantan a los de Arrasate: ganar lejos de Los Pajaritos.



En realidad este reto y el hecho de no haber logrado ganar hasta el momento a domicilio son una constante que no ha hecho más que, pero adquiere mayor relevancia ahora dado que los dos próximos encuentros del Numancia se desarrollarán lejos de Soria. Así, el siguiente encuentro, el décimo que el Numancia tiene que afrontar a domicilio, será. Mientras queactual líder de la categoría a las 12.00 horas.Teniendo en cuenta que, con un total de 26 puntos, no se antoja como el duelo más asequible para estrenar el casillero de triunfos lejos de Los Pajaritos. Claro que el fútbol es una caja de sorpresas y no se puede dar nada por sentado, si bien no estaría mal que el Numancia aprovechara la primera de estas dos oportunidades para desterrar sus fantasmas en territorio foráneo.Claro queun campo en el que eso sí, Arrasate y los suyos lograron una importante victoria el curso pasado, por lo que saben ya lo que es ganar en Miranda.En cuanto al devenir del Mirandés en casa en la presente temporada, cabe destacar qu, es decir, 18 puntos, por los 19 de los sorianos, si bien otra diferencia entre ambos está en el hecho de que los numantinos han sumado un punto más a domicilio. Con los de Miranda en puestos de descenso y a solo dos puntos del cuadro de Arrasate, el choque adquiere mayor relevancia al tratarse de dos rivales directos. Afortunadamente el Numancia difícilmente estará solo en Anduva dada la relativa proximidad entre ambas localidades castellano y leonesas.En cuanto a los datos que arroja el Numanciaaunque no ha logrado sumar de tres en tresde las salidas realizadas hasta el momento.Después de dos jornadas consecutivas jugando en Los Pajaritos y con el descanso navideño de por medio, da la sensación de que ha pasado mucho tiempo desde que el Numancia afrontara su último enfrentamiento lejos de casa. En este caso, cabe recordar que fue ante el Lugo en el Ángel Carro el pasado 11 de diciembre, hace casi un mes, cuando los de Arrasate cayeron derrotados por 3-1 ante los gallegos.