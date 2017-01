El calendario se empina en enero

El calendario para el Numancia muestra un perfil empinado en este mes de enero. El punto cosechado en el primer encuentro del año ante el Huesca reafirma la pelea en la que se encuentra inmerso el conjunto soriano, que intenta alejarse de los puestos de descenso. Y todavía no halla solución para salir de ese atolladero. Por este motivo y otros más, como su falta de vitorias a domicilio, el mes se presenta exigente para el grupo de Arrasate. Entre las razones para mirar con cierta cautela el desarrollo de enero, sus números como visitante: todavía no ha ganado a domicilio. Con dos partidos seguidos lejos de Soria, la competición exige un cambio al Numancia, que no puede permitirse el lujo de mantener esta trayectoria irregular si quiere alejarse de la zona de peligro. Todo lo que no sea cambiar el rumbo le llevará a afrontar con sufrimiento cada cita. A la espera quedan el Mirandés y el Levante, dos conjuntos antagónicos por su línea competitiva. El primero marca la frontera del descenso y el segundo es el líder de la competición. Todo un reto para el equipo soriano, que firmó su última victoria lejos de Los Pajaritos en abril frente a su próximo rival, el Mirandés.





El Numancia ha sumado hasta la fecha cinco puntos en todas sus salidas, siempre a través del empate, que con el del pasado viernes acumula nueve, el que más de la categoría junto con el Tenerife. Una cifra insuficiente de puntos, esos cinco a domicilio, para alejarse de la batalla a la que se enfrenta cada semana, esquivar los puestos de descenso. La distancia es de dos puntos y cuatro posiciones. El sábado la lucha pasa por poner tierra de por medio y evitar que el Mirandés pueda superar al conjunto numantino.



La siguiente cita en el calendario lleva al club soriano a Valencia. El Levante lidera la competición con cierta ventaja, cuatro puntos, sobre el segundo, el Girona, que se podría ampliar si es capaz de derrotar al UCAM Murcia en el partido aplazado que deben disputar hoy ambos conjuntos. Esta nueva salida coincide con el inicio de la segunda vuelta. En el partido inaugural del campeonato, el Levante ya se impuso en Los Pajaritos en un partido de mucho oficio en el que marcó la dirección que le ha llevado a situarse como líder de Segunda. Una nueva salida para los de Arrasate. Para ese desplazamiento ya sabrán si han sido capaces de vencer lejos de Soria durante la primera vuelta del campeonato. En sus temporadas precedentes dentro de la LFP solo le ha ocurrido en una ocasión no ganar un partido a domicilio en el primer tramo de la competición, le pasó en la temporada 2004-05 en Primera división. No ganó hasta la decimotercera salida cuando derrotó en el Carlos Belmonte al Albacete. Esa campaña acumuló nueve desplazamientos seguidos perdidos, como dato relevante.



Para completar el mes de enero, el Numancia recibirá el domingo 29 al Getafe. El equipo madrileño se encuentra en estos momentos en tercera posición, a dos puntos del segundo, y es uno de los más sólidos en el último tramo de la competición, circunstancia que le ha llevado de la zona media de la tabla a pelear por el ascenso directo. La visita del grupo de Bordalás pondrá de nuevo a prueba la solidez de Los Pajaritos, el escenario donde ha sumado 19 puntos de los 24 que ostenta. La dependencia del feudo rojillo es evidente, pero en este mes de enero podría ser aún mayor si la capacidad para puntuar a domicilio sigue por la misma senda que hasta el momento.