Un primer tramo comprometido

Esta victoria en el ecuador del campeonato se une a unos resultados que le han permitidoAcostumbrado en las últimas semanas a convivir con la agónica situación de verse al borde de los puestos de descenso, posición que abandonó después de ganar al Almería en la jornada 17, los siete puntos de las tres últimas jornadas (dos victorias y un empate) le llevan a la mitad de la tabla con ese colchón de cinco puntos de distancia con la frontera del descenso, que marca el Mirandés con 22 puntos. Todo un respiro para lo sufrido en jornadas precedentes y que deja en evidencia lo que marca la categoría:y lo contrario te deja en una situación comprometida.pero se acerca más, por su trayectoria y los datos ofrecidos hasta ahora, hacia la de evitar el descenso. Una de las causas se explica por la ausencia de más victorias a domicilio, pero también porque todavía no ha conseguido enganchar una racha de dos partidos o más ganados de manera consecutiva, lo que le hubiera permitido tomar ese respiro y el impulso con anterioridad y no justo en el final de este tramo. Pese a no haber ganado como visitante esta oportunidad se le presentó con dos partidos seguidos en Los Pajaritos, pero tampoco encontró el camino para esa continuidad en los resultados.ha marcado la trayectoria de la mayoría de los conjuntos con la excepción del Levante, líder destacado, y el Girona, su inmediato perseguidor, que se ha distanciado del resto en la recta final de la primera vuelta.La victoria de Miranda adquiere un valor, si cabe, mayor por la dificultad de este compromiso y las consecuencias que podría traer de no haber sumado los últimos tres puntos en un hipotético nuevo revés a domicilio. Las expectativas se abren tras un primer tramo bastante agónico.