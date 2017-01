Casado: "Busco la estabilidad que me ha faltado en los últimos años"

Casado, primer fichaje de invierno del @cdnumancia. Mucha suerte en tu nueva etapa profesional en Soria. ⚽️ pic.twitter.com/zMUruqGDhT — cdnumancia (@cdnumancia) 19 de enero de 2017

Casado, primer refuerzo de invierno del club soriano, ha asegurado en rueda de prensa que se encuentrapara "ayudar en lo que se pueda".El futbolista sevillano (Coria del Río, 1986) ha reconocido que desde que se recuperó de su operación de rodilla, hace ya tres años,"Siempre son las temporadas a tener en referencia, porque allí conseguí mi mejor nivel, por la continuidad, que es lo único que me falta ahora", ha señalado en alusión a cuando defendió la camiseta del Rayo Vallecano.Casado llegó al equipo madrileño en la temporada 2010-11, afianzándose en la titularidad y convirtiéndose en uno de los héroes que lograron el ascenso a la Primera División doce años después del último ascenso.Los dos años siguientesy junto a sus compañeros en Primera División, hasta sufrir una grave lesión en el ligamento cruzado de la rodilla de su pierna derecha el 13 de mayo de 2013 a la media hora de disputa del partido entre el Rayo y el Valenciatras quedar libre este verano en el Boltón Wanderers inglés, su último equipo. "Es una experiencia que me ha servido y. Creo que físicamente estoy preparado y sobre todo de mente", ha resaltado.El futbolista, de 30 años, ha deseado que su breve contrato sea el inicio de una larga etapa en el club soriano. "Me han acogido muy bien", ha asegurado.El director deportivo del Numancia, César Palacios, ha confirmado que finalmente se ha decidido, junto con el propio jugador, que-lateral izquierdo titular en la primera vuelta- pasará en los próximos días por el quirófano para ser operado del ligamento cruzado de su rodilla izquierda.En cuanto a la incorporación de un central, Palacios ha señalado quepero siempre con el requisito de mejorar el nivel que hay actualmente en la plantilla.