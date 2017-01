Arrasate quiere un Numancia "valiente" frente al Levante

El entrenador del Numancia, Jagoba Arrasate, ha resaltado que su equipo tiene que ser valiente en su visita al campo del Levante, "el mejor equipo de la categoría", para tener opciones y regresar a Soria con un resultado positivo en el primer partido de la segunda vuelta.



El técnico numantino ha considerado, en la rueda de prensa celebrada este viernes ( vídeo en Valencia, donde no ha ganado ningún equipo hasta la fecha.El técnico ha señalado que, porque sabe que si hacen las cosas bien, pueden dar la sorpresa."Tienen un montón de argumentos, pero no pensamos en lo de Girona.y sacar un buen resultado", ha apuntado.por segundo partido consecutivo, por sus molestias físicas.Además ha asegurado que su equipo ha mejorado en el aspecto defensivo, pero debe pasar pruebas como la del domingo para confirmarlo.El entrenador ha señalado que, lo que es mérito del entrenador."Es el mejor equipo de la categoría, no lo digo yo, lo dicen los números y es una de las salidas más complicadas pero a su vez es un reto ilusionante", ha reconocido.Por último, ha apuntado que su equipo quiere mejoraar los números de la primera vuelta.