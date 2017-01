El Levante busca la sexta victoria seguida ante un mejorado Numancia

El Levante arranca la segunda vuelta de campeonato con el objetivo de encadenar la sexta victoria consecutiva en Liga que le afiance aun mas en el liderato de la Liga 1/2/3 ante un mejorado Numancia, que ganó dos de sus últimos tres partidos y no ha perdido en este arranque de 2017.



El Levante disputa el primer partido de la segunda vuelta en el Ciudad de Valencia, donde ha ganado ocho de los diez encuentros jugados hasta ahora y todavía no ha perdido, y acumula cinco triunfos seguidos sin haber recibido un gol.El estado del terreno de juego será una incógnita, pues Valencia ha sufrido un fuerte temporal de lluvia y granizo en las últimas 48 horas y la previsión meteorológica indica que podría llover durante la hora del partido.El entrenador del Levante, Juan Ramón López Muñiz, tiene las bajas por lesión de Paco Montañés, Iván López y Chema Rodríguez y no podrá contar con el centrocampista colombiano Jefferson Lerma, pues debe cumplir un partido de sanción por acumulación de cartulinas amarillas.En principio, el técnico asturiano cubrirá la ausencia de Lerma con la presencia de Javier Espinosa o Verza en el centro del campo y uno de los dos acompañaría a José Campaña y Natxo Insa, que ya está recuperado de un fuerte golpe en el tobillo izquierdo sufrido durante el entrenamiento del pasado miércoles.Además, Muñiz podría recuperar a José Luis Morales en la alineación inicial en detrimento de Abraham Minero, cuya presencia en la alineación titular en Huesca fue una sorpresa al ocupar un puesto en el centro del campo y no en la defensa como es su posición habitual.El único descarte del técnico para este encuentro ha sido la d delantero brasileño Rafael Martins, quien negocia para abandonar el club en este mercado invernal, lo que ha provocado que cite al centrocampista del filial Son.Mientras, el delantero valenciano Roger Martí buscará anotar un gol por cuarto encuentro consecutivo en este 2017, pues marcó ante el Lugo (1-0) y en Murcia (0-2) y Huesca (0-2), y se ha colocado como máximo anotador de Segunda división, con trece goles, junto a Ortuño y Joselu.El Numancia viaja con la ilusión de superar mañana el reto de ganar en su estadio al líder de la categoría, el Levante, que lleva cinco jornadas consecutivas sumando triunfos y se perfila como un claro aspirante a regresar a la máxima categoría.Tras su primera victoria a domicilio de la temporada, conseguida el pasado fin de semana frente al Mirandés, la expedición numantina ambiciona seguir la racha en un complicado estadio, el Ciudad de Valencia, donde ningún visitante ha ganado esta temporada.Para lograrlo, el técnico Jagoba Arrasate volverá a repetir el once que triunfó en Miranda de Ebro, ya que el goleador del equipo, Manu del Moral, no ha llegado a tiempo para recuperarse de sus molestias físicas y se ha quedado en Soria.En el partido de la primera vuelta, que abrió la temporada en Los Pajaritos, el Levante se llevó los tres puntos de Soria en un partido igualado al aprovechar una de sus pocas ocasiones.El Numancia tiene que presentar en Valencia un buen balance defensivo, ser valiente en ataque y adueñarse de la posesión de balón para hacer correr a su rival.El equipo soriano llegará a Valencia en un buen estado anímico tras haber empezado el año sumando siete de los últimos puntos en juego y sin encajar un gol, aunque tendrá que estar atento a la calidad que atesora y ha demostrado en esta primera vuelta el Levante.En el Numancia, además de Manu del Moral, son bajas obligadas el lateral Luis Valcarce, que pasará por el quirófano y se perderá el resto de la temporada, y el guardameta Munir, que está participando con la selección de Marruecos en la Copa de África.