Un nuevo 1-0 consolida el liderato del Levante ante un Numancia incómodo

Una nueva victoria por 1-0, esta vez con gol de Jason, consolida el liderato del Levante, que aprovechó su única ocasión de gol para doblegar a un Numancia incómodo pero que no tuvo presencia en ataque hasta los cinco minutos finales.



El Numancia jugó bien en el centro del campo aunque no creó peligro ante un Levante que impuso su ley a base de controlar el partido, pero sin mostrarse creativo en ataque.El partido empezó nivelado, pero el Levante aprovechó para marcar en la primera ocasión de que dispuso, prácticamente la única de la primera parte.Fue en una magnífica jugada entre Jason y Roger que culminó el primero al quedarse solo ante el meta Aitor Fernández, lo que permitió que a partir de entonces el equipo valenciano impusiera su ritmo de juego.Lo hizo a pesar de que el Numancia, dirigido por Julio Álvarez e Íñigo Pérez, pasó a controlar el centro del campo, aunque sin profundidad en sus ataques.Por el contrario, el Levante se sentía cómodo sobre el terreno de juego y, aunque le faltaba consistencia para aproximarse a la meta del equipo soriano, tenía el balón, lo movía con criterio y no arriesgaba más de lo imprescindible.Con esa dinámica se llegó al descanso de un partido en el que al Numancia le iba a resultar imprescindible proponer algo mas para no marcharse de vacío del Ciutat de València.Poco cambió el partido tras el descanso, pues ni uno ni otro equipo variaron. Únicamente el Levante pasó a jugar algo más cerca de la meta del equipo castellanoleonés, pero sin crear peligro.Superado el cuarto de hora de este periodo, el Numancia volvió a ser el del primer periodo tanto en dominio del balón como en falta de llegada la meta de Raúl.El Levante confiaba en poder aprovechar algún contragolpe para sentenciar el encuentro, mientras que al Numancia cada vez le constaba más que su manejo del balón se tradujera en ocasiones ante la meta del equipo valenciano, que imprimía un ritmo lento al partido, lo que le beneficiaba.El Numancia lo intentaba a base de disparos lejanos, ya que al equipo de Jagoba Arrasate le faltaba profundidad, aunque a seis minutos del final quitó un central y sacó a Capilla para tratar de que el equipo fuera más ofensivo.Los minutos finales fueron de agobio para la meta levantinista con un Numancia volcado en pos de la igualada que no se produjo.