Los Pajaritos cede su consistencia

El Numancia no encuentra respuesta a sus problemas con las victorias en Los Pajaritos, donde no gana desde mediados del pasado mes de febrero. Su consistencia en casa se ha tornado en cierta debilidad cuando los últimos cinco rivales que han pasado por Soria han conseguido puntuar (Cádiz, Oviedo, Rayo, Girona y Tenerife). Lo que ha supuesto la base de la suma de puntos para asegurarse a lo largo de la campaña una clasificación sin mayores complicaciones de cara a la zona de descenso, pero con escasas posibilidades de enganche hacia la promoción de no apoyarse a domicilio con algunos resultados favorables, ha girado en las últimas jornadas en un problema de primera magnitud para el grupo de Arrasate. En casa no se gana y la última victoria cosechada se ha registrado en Elche, nueve jornadas después del partido ganado en Los Pajaritos ante el Reus.