La vuelta de Julio Álvarez

"Era mejor parar un mes que hacerme más daño", explicó el hispano-venezolano al término del entrenamiento. "Tengo un problema articular de siempre en mi tobillo derecho. Calcificaciones... lo típico. Un tobillo desgastado de un futbolista diestro que, de vez en cuando, me da molestias", agregó el centrocampista, que el lunes cumplió 36 años.

Estas molestias han remitido en las últimas semanas de descanso, aunque no completamente, por eso el futbolista encara ahora, "poco a poco", un período para robustecer la zona afectada. "Primero tengo que fortalecer para que no haya ningún riesgo y después empezar a entrenar. Pierdes mucha fuerza en los tobillos cuando estás parado, sobre todo yo, que soy un jugador de arrancar y frenar", indicó Álvarez, que se muestra confiado de "terminar la temporada jugando, que es lo que nos gustaría a todos".

"No se puede perder"

El capitán numantino advirtió de la importancia del encuentro de este sábado ante el UCAM Murcia (18.00h.) para que el conjunto soriano asegure la permanencia. "El primer objetivo es que no se puede perder. Jugamos en casa y tenemos que ser nosotros los primeros en todo, los primeros en hacer la primera falta, la primera intensidad, el primer tiro a gol, el primer córner… todo tiene que ser del Numancia", apuntó Álvarez que, como todos los estamentos del club soriano, no altera su mensaje de principio de temporada. "Lo primero es cerrar la permanencia y después ya hablaremos de quedar lo más arriba posible pero no se puede hablar de otro objetivo si no has cumplido el primero", agregó el veterano futbolista rojillo.

29 partidos esta campaña

Hasta su desaparición de las convocatorias del bloque de Arrasate, el pasado 25 de marzo ante el Rayo Vallecano, Julio Álvarez había participado esta temporada en un total de 29 encuentros, todos menos uno ejerciendo como titular y acumulando más de 2.300 minutos. Durante ese tiempo el hispano-venezolano ha ejercido como faro del equipo rojillo, focalizando el juego y aportando goles (4) y asistencias (8). Su lugar en la mediapunta tras cumplir sanción por acumulación de tarjetas amarillas en Sevilla y su lesión de tobillo lo ha ocupado, fundamentalmente, Eneko Capilla. El joven guipuzcoano ha encontrado ante la ausencia de Álvarez la continuidad que anhelaba con su cesión en Soria.