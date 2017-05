Un final de Liga con muchos implicados en la salvación

Cuatro puestos de descenso y un pelotón de equipos inmersos aún en la lucha por asegurarse la permanencia . El Numancia, entre ellos. La clasificación de Segunda parece dividida entre los conjuntos que pelean por el ascenso, ya solo queda una plaza directa después de que el Levante se asegurara un par de semanas atrás su pase a la máxima categoría para la próxima campaña, y la promoción de ascenso, y los clubes que miran al descenso con preocupación y algunos con desesperación. En este apartado de la parte media y baja de la tabla, el número es superior al de los implicados por la zona alta. El Sevilla Atlético (49 puntos) marca la frontera entre ambas realidades, pero el filial sevillista no puede ascender y sí perder la categoría pese a que cuenta con el mejor margen de distancia respecto al equipo de referencia para el descenso, el Nàstic (42 puntos). Esos siete puntos de diferencia, la cantidad de conjuntos entre ambos y los cruces de varios de ellos en las últimas cinco jornadas del campeonato, sitúan su posible descenso en algo casi improbable aunque sí posible matemáticamente. De ahí que necesite sumar algún punto más para evitarlo.

Los siguientes en la clasificación, Reus, Lugo y Numancia, los tres con 48 puntos, se presentan ante las últimas cinco jornadas con muchas opciones de cerrar su permanencia antes de completarlas. Los enfrentamientos directos entre Sevilla Atlético y Reus, de un lado, y del Lugo y el Numancia, por otro, posibilita la salvación para el que sume una victoria. El empate les acercaría bastante, casi de manera definitiva. El conjunto soriano, además, se enfrenta en esa lucha por la permanencia en este final liguero a tres rivales directos más, Almería, Mallorca y Mirandés. El equipo de Miranda de Ebro visitará Soria en la última jornada y podría estar descendido para esa fecha porque se encuentra a nueve puntos de la salvación con 15 en juego. Necesitaría ganar todo y depender de terceros para salir del atolladero en el que se ha metido después de sumar solo siete victorias en los 37 partidos disputados hasta el momento.

La victoria del Numancia del pasado sábado casi se puede entender como definitiva, pero siempre queda la certificación de los números. El último empujón, lo antes posible, le aseguraría no meterse en nervios innecesarios. Algo que no pueden evitar equipos como el Elche, Córdoba y Almería, todos con 42 puntos. Cualquier tropezón les puede mandar a la zona de descenso puesto que Alcorcón (40 puntos) y Mallorca (39) vencieron en la última jornada, mientras que ellos no, por lo que se han estrechado las distancias entre los llamados a descender.

Depender de terceros

Tampoco lo tienen completamente claro el Zaragoza y el Rayo, con 46 puntos. El equipo madrileño se mide a cinco conjuntos situados en esta zona de la clasificación: Alcorcón, Nàstic, Zaragoza, Córdoba y Sevilla B. El maño se enfrenta, además del Rayo, a tres aspirantes a la promoción, Cádiz, Oviedo y Tenerife, y al Girona de Pablo Machín, que podría jugarse el ascenso en ese partido o haber consumado ya su pase a la máxima categoría. Con el paso de las jornadas, algunos de los implicados tendrán definido su futuro por lo que variará la composición de este cuadro y de sus necesidades.

El UCAM Murcia (44 puntos) se presentó el pasado fin de semana en Soria para alejarse del peligro, pero la derrota le mantiene en plena lucha. Su primer rival es el Lugo, que también necesita certificar con un buen resultado su salvación de manera definitiva. Otro enfrentamiento directo que favorece al resto de conjuntos implicados ampliando sus opciones de permanencia. Sin embargo, todos los conjuntos inmersos en este final liguero desean depender de sus propios resultados y no mirar lo que logran sus rivales. El Numancia, después de una racha desfavorable durante varias semanas, no se encontró tan penalizado por la falta de reacción en la zona baja. Al final, la distancia se acortó hasta los cuatro puntos encendiéndose la señal de alarma antes de jugar frente al club murciano. Los tres puntos del pasado sábado le colocan en una posición esperanzadora para evitar cualquier complicación, pero necesita, como hizo ante el UCAM, ganar otra jornada y de esa forma trasladar los problemas al resto de implicados en la carrera por la permanencia.