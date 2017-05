Dani Calvo: "La estrategia está funcionando"

Autor del gol de la victoria frente al UCAM Murcia, Dani Calvo (Huesca, 1994) -elegido como el mejor jugador de la jornada 37 por La Liga - se ha asentado en el eje de la defensa del Numancia formando un dúo con Carlos Gutiérrez que se repite constantemente desde la jornada 19 y solo se ha interrumpido en una ocasión por la salida del canario del once titular por una sanción.

El joven canterano aprovechó la oportunidad que el técnico Jagoba Arrasate le ofreció justo antes del parón navideño y ya no se ha movido del equipo disputando todos los minutos de competición hasta el pasado enfrentamiento. Con el del sábado suma tres goles y todos han servido para puntuar. Se estrenó en Alcorcón para igualar el tanto de David Rodríguez. Empató en un remate de cabeza en el último suspiro frente al Tenerife y también de cabeza marcó el único gol en la victoria ante el conjunto murciano. La primera fase de la temporada se la pasó sin protagonismo alguno y en esta segunda es uno de los nombres propios del equipo. Con su último gol, el Numancia respira más tranquilo para afrontar la recta final. "Era un partido importante frente al UCAM Murcia, que era un rival directo porque tenía un punto menos que nosotros. Esos tres puntos nos dan la posibilidad de distanciarnos en cuatro de ellos y estar más tranquilos", destacó el central, satisfecho por el gol anotado. "Estoy muy contento por el gol y además fue un poco psicológico, justo antes del descanso, lo que nos permitió salir con otra mentalidad en la segunda parte. La estrategia está funcionando. Frente al Tenerife marcamos en el último suspiro y el otro día, igual", destacó.

El gol del pasado sábado compensa de alguna manera la jugada desafortunada del empate del Valladolid una semana antes. "No me entendí bien con Aitor, el delantero fue más rápido que yo y me ganó la partida. Son cosas que pasan, todo el mundo falla y ya pasé página, superé el error que cometí. Ahora, estoy agradecido y contento por marcar y sumar los tres puntos, que son muy importantes. Cada partido es distinto, en uno puedes cometer un fallo y a la semana siguiente remediarlo", apuntó.

Con la victoria del pasado sábado, la permanencia se encuentra más cerca, pero aún falta un último esfuerzo para confirmarla de manera definitiva. "Tenemos cinco partidos y a Almería vamos a intentar ganar para sumar los 51 puntos que nos daría la salvación. Pero somos ambiciosos y queremos seguir sumando puntos y ganando partidos", anunció el central, consciente de la dificultad que encontrará más de un equipo para salir de los puestos de abajo. "Está todo muy igualado. Será difícil saber qué equipos descenderán. Hay muchos implicados y estará muy competido. Algunos con mucho nombre y presupuesto alto. Tenemos mucha igualdad y lo que prima es el equipo y no las individualidades. Nosotros somos un equipo, estamos muy unidos y por eso estamos dando esos pasos. El equipo está en buena dinámica, jugando bien y creo que será muy difícil no sumar tres puntos en cinco partidos. En Almería, seguro que puntuamos porque saldremos con mucha actitud a ganar", subrayó el central oscense.