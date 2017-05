Tres jornadas con dos cruces directos para la salvación

Tres jornadas más y todo habrá finalizado. La temporada apunta a su conclusión y todavía no se conoce la identidad de los cuatro equipos que perderán la categoría. El Numancia , a día de hoy, se ha metido en pleno lío. A cinco puntos del descenso, podría zanjar cualquier duda con un buen resultado en Mallorca, pero, también aumentar la inquietud si regresa a Soria con un nuevo revés. El calendario le llevaría, a continuación, a Huesca en una nueva salida y con los aragoneses inmersos en su intento de asaltar la promoción de ascenso. El último paso de la temporada lo daría en Los Pajaritos frente al Mirandés, el conjunto con menos probabilidades de salvar la categoría y que podría llegar a tierras sorianas con el descenso ya consumado. Pero antes de ese enfrentamiento y para evitar calentones de última hora, el grupo de Arrasate cuenta con otras dos oportunidades previas para alejarse de toda complicación. Ya se ha dejado dos previamente en Almería y ante el Lugo en casa.

Con nueve puntos en juego, se ha reducido el grupo de los equipos inmersos en la pelea por la salvación. El Rayo Vallecano, con 49 puntos, también se podría unir a los clubes del cuadro adjunto porque no ha asegurado su futuro aún. Su ventaja en puntos se agrega a los enfrentamientos directos de los que cuenta en las dos siguientes semanas, frente al Zaragoza y al Córdoba. A partir de esa duodécima posición que ocupa hacia el fondo de la clasificación, todos los equipos deben buscar una salida airosa. No todos los implicados pueden sumar los nueve puntos en juego debido a los enfrentamientos directos, el Zaragoza visita Vallecas, el UCAM Murcia se enfrenta al Alcorcón y el Nástic, el Numancia se la juega en Mallorca y termina con el Mirandés, el Córdoba recibe al Rayo, el Almería se la juega ante el Mirandés, el Mallorca también visita al club burgalés, que tiene tres partidos de plena lucha por la salvación, Almería, Mallorca y Numancia. Además, buena parte de los rivales que aparecen en el cuadro cruzándose con los protagonistas del descenso también buscan un objetivo para el final de la campaña. Girona, Getafe, Huesca, Tenerife, Oviedo o Lugo pelean por el ascenso o los puestos de promoción convirtiéndose en juez y parte destacada de las tres últimas jornadas de la competición.

Los cruces directos marcarán definitivamente el devenir de las jornadas en juego. El Numancia depende de sí mismo para evitar los problemas. No todos los implicados cuentan con esa opción, aunque los cruces entre ellos matizan esa afirmación. La posición de la que parte el club soriano la querrían los siete clasificados que tiene por detrás. Con el añadido de que se la juega frente a uno de esos equipos metidos en problemas, el Mallorca. Mejor oportunidad no encontrará el grupo de Arrasate para zanjar el debate de la permanencia.

Superado por los rivales

De volver de Baleares con una derrota, el Numancia podría ser superado por el Córdoba (46), que recibe al Real Oviedo, e igualado por el Almería (45), que se mide al Mirandés y le podría dejar casi sentenciado, si vencen en sus compromisos. El conjunto andaluz presenta mejor balance particular con el equipo soriano en sus enfrentamientos en caso de sumar los mismos puntos, pero con tanta igualdad y varios rivales con parejos guarismos los resultados entre ellos pueden ser determinantes para la clasificación. Alcorcón, Nàstic, Mallorca y Elche no le pueden alcanzar esta semana. El Mirandés no cuenta con margen para lograrlo.

A lo largo de alguna fase de la campaña, el Numancia ha manejado las distancias gracias a la inacción de sus rivales, además de varios empates, cuatro, en la racha de ocho jornadas sin ganar que le han sostenido en la clasificación. En este final de campeonato, le podría valer también con esa falta de acierto de los peor clasificados en un ejercicio de prolongar la agonía. Cuando hay tanto en juego, lo necesario es zanjar el debate cuanto antes y evitar sustos innecesarios.