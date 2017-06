Dani Calvo: "Fue una sensación muy bonita jugar en El Alcoraz"

Dani Calvo forjó su actual presente de éxito en el Peñas Oscenses, donde formó parte de sus equipos de cantera hasta 2012. Fue entonces cuando el Numancia le sumó a su causa, en edad juvenil. Siguió dando pasos hasta que el actual técnico del Huesca, Juan Antonio Anquela, le hizo debutar en Segunda en el cierre de la temporada 2013/2014. Tras renovar en febrero de 2015 fue cedido al Levante Atlético, en Segunda B, el pasado curso. Esta campaña 2016/2017 era la prueba de fuego para el defensa aragonés, que se ha convertido en un fijo para Jagoba Arrasate.

Su protagonismo ha ido en aumento y también su capacidad en ataque: ha anotado tres goles. El último en la jornada 37 para establecer el 1-0 definitivo en Los Pajaritos ante el UCAM Murcia. Fue elegido además por La Liga como el ‘MVP’ de esa jornada. No ha sido el único hecho relevante de su completa temporada: en el Pizjuán ante el Sevilla Atlético lució el brazalete de capitán, convirtiéndose en uno de los jugadores más jóvenes del Numancia en hacerlo. "Además era mi cumpleaños (1 de abril)" apostilla Dani. Su 23 cumpleaños concretamente.

Buenos deseos para el Huesca

Si la de Sevilla fue una cita especial, marcada en rojo en el calendario tenía el joven zaguero oscense su visita a El Alcoraz. "Antes del partido estaba un poco nervioso pero yo soy más bien frío y se me pasó rápido". No le sucedió lo mismo a su padre, Ramón Calvo, ex jugador del Deportivo de La Coruña o el Valladolid, además del Huesca. "Él sí que tenía muchos nervios durante el partido. Al final estaba muy contento por cómo fue y ahora le desea suerte al Huesca", dice.

"Me salió bien el partido y fue una sensación muy bonita jugar en El Alcoraz", destacaba sobre su paso por Huesca, que contó con anécdotas incluidas. Con abundantes amigos y familiares en las gradas, otros muchos eran los que conocen a Dani Calvo. "Estás concentrado pero sí que oí muchas veces “venga Dani, déjate, que es el Huesca” y cosas así", apunta con buen humor.

No les hizo nada de caso a sus paisanos. Se convirtió en el lugarteniente de la zaga numantina dentro de un partido en el que "el Huesca nos puso las cosas muy difíciles. La solidaridad y las ayudas fueron nuestras notas más destacadas".

Pero también había muchos espectadores altoaragoneses que no sabían cómo se las gasta Dani Calvo. "Es normal porque yo he hecho carrera en Soria", explica. En el Numancia tiene contrato hasta 2020, una vez que la entidad castellana le renovara en febrero. "Es el club que ha confiado en mí", afirma el defensa oscense, que se siente muy a gusto como numantino y en la ciudad.

¿Y el Huesca? ¿Se cierra las puertas? "En el futuro Dios dirá pero me encantaría jugar en el Huesca y en mi ciudad", responde. De momento le desea "mucha suerte" para meterse en el ‘play off’. "Veo factible que ganen al Levante", finaliza Dani.