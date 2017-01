El año 2017, cita del Campeonato de Europa de duatlón

Claro queY es que esta competición será la más importante que ha acogido Soria y Castilla y León en este deporte después de muchos años de intenso trabajo y de buen hacer organizativo en pruebas nacionales de gran envergadura. Los méritos presentados en Lisboa (Portugal) durante el congreso de la Federación Europea convencieron a los dirigentes continentales por encima de proyectos también consolidados de ciudades más relevantes como es el caso de Bucarest. Sin embargo, la competición que se dirimirá a finales de abril en las calles del centro de la ciudad de Soria ena los celebrados en años precedentes a pesar de que la participación se presupone inferior. De hecho, la promoción de la cita se está llevando a cabo desde hace meses en citas internacionales que se han celebrado en España así como desde la Federación regional de este deporte que ya ha hecho diferentes guiños a Soria tanto en la gala regional organizada en Salamanca, como en la felicitación navideña e incluso con un llamativo cambio de imagen corporativa, ya que el logotipo regional viste desde el 1 de enero con fondo azul y rodeado de estrellas en honor a la bandera de la Unión Europea y a la cita soriana.De hecho, probablemente el Europeo de duatlón de Soria no sea solo la cita más importante que ha acogido la provincia en la historia de esta disciplina, sino que se podría considerar quecon deportistas llegados principalmente de Francia o Gran Bretaña, principales potencias continentales de la disciplina y cuya llegada aque es probablemente una de las asignaturas pendientes en la provincia, pero que también supondrá un gran reto tanto para la organización, como para la hostelería y la sociedad soriana en general.Aunque todavía no han trascendido demasiados aspectos de la competición, desde hace varios meses la organización se está afanando en fijar los circuitos definitivos que aunque tendrán su base en los desarrollados en las dos citas precedentes,ya que los Campeonatos de Europa cuentan con características propias como un mayor número de vueltas que obliguen a los deportistas a pasar más veces por meta y favorecer el seguimiento de la carrera por parte de los espectadores. Otro aspecto importante es el deque volverán a ofrecer todo su esfuerzo y pundonor.En cuanto al resto de citas,a y que se celebrará el domingo 29 de enero. En este caso se trata de una cita de carácter nacional perteneciente a la Copa de España de triatlón de invierno y que servirá además de Campeonato de Castilla y León de la modalidad. Cabe recordar que el año pasado Vinuesa iba a ser sede de una cita de la Copa de Europa de triatlón de invierno, si bien la ausencia de nieve forzó a la organización a convertir la competición en un duatlón convencional. Este año la situación actual no es precisamente mejor, si bien cabe esperar que con la llegada del frío, las precipitaciones que puedan producirse en las próximas semanas sean en forma de nieve. De lo contrario, el reglamento de la Copa de España de Triatlón de invierno ya contempla la conversión de la competición a un duatlón convencional., pero de otra modalidad, concretamente de la de duatlón de Larga Distancia y será, a los pies del yacimiento celtíbero de Numancia. Este tipo de citas son muy especializadas y congregan a un importante número de corredores a nivel nacional, por lo que la competición tiene también un importante calado turístico. El año pasado tampoco hubo demasiada fortuna a nivel climatológico, por lo que muchos de los deportistas inscritos finalmente no acudieron a correr. Este año será una prueba de fuego para que la cita se asiente o no en el calendario nacional.la siguiente parada de este deporte en la provincia será en junio, con la previsión de la disputa de losdisciplinas de pentatlón que durante los dos últimos años se han organizado también en Soria.. Después de que el año pasado la villa dejara el pabellón muy alto con la celebración del Campeonato de España de duatlón cross y de triatlón cross, en esta ocasión habrá por un lado la oportunidad de disfrutar de los mejores triatletas de España en el clasificatorio para el Nacional, y un día más tarde, la posibilidad de volver a disfrutar de la especialidad de triatlón cross con una parada de la Copa de España. Estas dos citas serán las dos últimas competiciones de carácter nacional que acogerá la provincia.Con la desaparición del Triatlón Cross de la capital, el calendario provincial dará por finalizada la temporada con elque vio la luz el año pasado y que consta delque será el 30 de septiembre;del 7 de octubre, y por último, eldel 14 de octubre.