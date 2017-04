Las españolas apuntan a las medallas en Soria

No habrá una amplia representación de duatletas femeninas élite en el Campeonato de Europa de Duatlón de Soria de este sábado y domingo, pero sí estarán las mejores deportistas de la modalidad del continente en la línea de salida. De hecho, son once las deportistas que van a competir, cinco de ellas españolas, pero las medallas no están ni mucho menos aseguradas.