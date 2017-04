Arranca el espectáculo del Europeo de duatlón de Soria

Arranca el Europeo de duatlón de Soria. Un total de 1.000 deportistas compite este fin de semana en la capital soriana, representando a 22 países, incluyendo la Federación Europea que también trae su propio equipo. Se suman además dos equipos de México y Baréin que, aunque no podrán optar a los títulos, sí tomarán parte en las carreras.

Hoy sábado 29 se disputarán las categorías de élite, junior y sub 23. El domingo por la mañana serán las de grupos de edad. El circuito a pie incluye trazados en el interior de La Dehesa, Paseo del Espolón, Nicolás Rabal y Mariano Granados.

La #triarmada preparada para el Campeonato de Europa de Duatlón de Soria que se celebrará mañana. ¡Mucha suerte para tod@s! #somostriatlon pic.twitter.com/LIdOgIT6Ho — FETRI (@TRIATLONSP) 28 de abril de 2017

Emilio Martín asegura que tiene "una cuenta pendiente" con el Europeo

La selección española masculina será uno de los equipos a batir. El equipo de Iñaki Arenal cuenta con hombres de calidad contrastada que estarán capitaneados por el onubense Emilio Martín, un hombre que ya ha competido en Soria (hace dos años se proclamó campeón de España) y que ahora persigue el único gran premio que se le ha resistido hasta ahora, el cetro continental.

Martín, bicampeón del mundo de duatlón, ha asegurado este viernes que tiene "una cuenta pendiente" con el Campeonato de Europa, que tratará de saldar este próximo sábado en Soria.

El deportista onubense, dos veces oro, otras tantas plata y una vez bronce en un Mundial, cuenta además con una plata europea hace dos años y el pasado 2016 fue cuarto, por lo que ha asegurado a Efe que va a pelear por el título que le falta.

"Tengo un currículum bastante completo ya y si consigo el oro europeo mucho mejor porque me gustaría tener este título", ha resaltado Martín, quien ha considerado que a este campeonato es al que mejor llega en los segmentos de carrera y bici, "como ahora".

Martín también ha reconocido que ante esta cita está "más nervioso o presionado" por sí mismo que "nunca" y no esconde que, por resultados y por currículum, el favorito es él, ya que decir lo contrario sería, en su opinión, "falsa modestia".

No obstante, se ha mostrado consciente de que solo ganará si da su "mejor versión", algo que buscará pese a la "presión" de ser favorito y competir en España.

Ha recordado que cada vez que ha competido en Soria, donde ha sido dos veces campeón de España, "los resultados han sido buenos" y señalado que, por ello, espera "que siga la dinámica".

Martín ha considerado que este Campeonato de Europa es "de bastante mejor nivel que los dos anteriores" que ha corrido y que está "casi al nivel de un Mundial".

La competición, 10 kilómetros a pie, 37,5 kilómetros ciclistas y 5 kilómetros más de parcial atlético, medirá a Martín junto al resto de la armada nacional ante nueve nacionalidades. Así Marcos Yáñiz, Sergio Lorenzo, Cristóbal García y Luis Miguel Martín Berlanas, completan junto a Martín un equipo que tendrá que enfrentarse a tres franceses de contrastada calidad como Yohan Leberre, Benoit Nicolas y Benjamin Choquert. En el caso de Leberre, llega en un gran estado de forma y Nicolas, es nada menos que el vigente subcampeón europeo.

Tampoco habrá que olvidar a los británicos Marck Buckingham, Philip Wylie o Richard Horton. Holanda, también es otra potencia que siempre cuenta con hombres de nivel, en este caso, Nils Pennekamp. Bélgica, Italia o Rusia también tendrán bazas que tener en cuenta.

Las españolas apuntan a las medallas

Once duatletas españolas participan este sábado en el Europeo y garantías no le faltan al seleccionador nacional, Iñaki Arenal, que confía en la calidad de sus corredoras para intentar hacer un doblete en la élite. Entre las corredoras con renombre está Margarita Vic García, tercera en el último Mundial. La española además cuenta con experiencia en territorio soriano, puesto que compitió en el Nacional individual de 2015, no obstante, en aquella ocasión se le escapó el ansiado campeonato al acabar en segunda posición.

No tener en cuenta a Sonia Bejarano, sería uno de los grandes errores que pueden cometer las otras cinco nacionalidades que entrarán en liza. No obstante Bejarano ya ha demostrado sobradamente en los campeonatos nacionales que ha llegado a este deporte para ganar. Atleta campeona de Europa de cross por equipos en 2007, quiere saltar a la escena internacional con una medalla en Soria.

Claro que será Sara Bonilla la española que corra, aunque sea de manera simbólica, con la medalla de campeona de España de duatlón 2017. Su triunfo hace algo menos de un mes en la localidad castellonense de Vall de Uxó, es la mejor garantía de que llegará a esta prueba en un momento de forma muy dulce. Las otras dos duatletas españolas en lista de salida serán la valenciana Davinia Albinyana y la toledana María Varo, que también buscarán lucirse en casa.

La armada femenina española apunta a las medallas, pero una cita continental nunca es tarea fácil. De hecho, el nombre de la francesa Sandra Levenez es suficiente como para imponer respeto. Esta duatleta gala tiene siete campeonatos de Francia en su palmarés al que añadir el subcampeonato de este año. En el último europeo fue tercera y también tiene un campeonato del mundo, el logrado en 2014.

La austriaca Sandrina Illes, campeona de su país, es otra de las mujeres referentes en el pelotón. Quinta en el último campeonato del mundo, ha gozado de una importante progresión en apenas dos años y en Soria puede confirmar esta inercia. Otra francesa, Julie Chuberre, también cuenta con una importante experiencia internacional, por lo que no se hay que descartarla.

Cabe destacar que en la categoría élite femenina correrá una de las deportistas que lucirá los colores de la ITU, Federación Internacional. Se trata de Michelle Flipo, quien ha representado a Francia hasta octubre de 2016 y que ahora reside en México, si bien, antes de competir con una nueva nacionalidad debe participar con la bandera de la ITU.

Recorrido y cortes de tráfico

Respecto a los cortes de tráfico, el sábado, en todas las categorías, la transición será en Mariano Granados y las bicis subirán por El Espolón, Mosquera de Barnuevo, Eduardo Saavedra hasta la conexión en la rotonda de la SO20 para tener allí el punto de giro y retornar por Eduardo Saavedra hasta Nicolás Rabal.

En la prueba ciclista del domingo, la zona de transición estará en el parque y las bicicletas saldrán por el Paseo de San Andrés, Mosquera de Barnuevo, Eduardo Saavedra, conexión con la SO100 (carretera de Quintana), con dos puntos de giro en función de las distancias.

Muchas gracias por ayudarnos a enseñar la mejor cara de Soria a los más de 1.000 deportistas que nos van a visitar @FedeTriatlonCyL pic.twitter.com/2RIJMwjNRV — Ayuntamiento Soria (@Ayto_Soria) 25 de abril de 2017

De esta forma, un giro estará en el kilómetro 1,2 y otro en el 3. Se retorna por la misma carretera S0100 y se enlaza con SO20 para retornar por Eduardo Saavedra, Geólogo Palacios y segunda vuelta.

El domingo se contemplan dos distancias con la modalidad sprint (5 kilómetros a pie, 20 kilómetros en bici y 2,5 kilómetros a pie) y estándar (10, 40 y 5). Las distancias del sábado son la olímpica (10, 40 y 5) mientras que en junior y paratriatlón se acorta (5, 20 y 2,5).

La competición cuenta con un presupuesto que ronda los 200.000 euros. Las pruebas, además, serán emitidas en directo en la página duatlonsoria.com y también se incluirán resúmenes en Teledeporte de más de 30 minutos.

