Cristina Juarranz: "Que se repita este título, pero compitiendo con los chicos"

Lo que prometía ser una reválida es una realidad. Cristina Juarranz ya posee la doble corona . La soriana volvió a levantar el pasado domingo el título que la acredita como campeona del Féminas Open 1.000. El legado de Juarranz, que se encumbra en la élite del motociclismo español, se amplía hasta los dos años. La piloto del I+Dent Racing Team enaltece la figura femenina sobre dos ruedas. La BMW de Juarranz volvió a ser más poderosa que las motos de María Calero, Aida Punti y Patricia Villa (las otras tres integrantes de la categoría reina). En Alcarràs (Lleida) cosechó otros 50 puntos, que sumados a los 50 que traía de Valencia, no le privan de un liderato garantizado a falta de una carrera en Jerez, donde saldrá a "disfrutar", para que concluya la edición de 2017. Por ahora, ninguna puede con Juarranz.

Juarranz revalida el título. ¿Se cumplieron los pronósticos?

Sí. Era lo que esperábamos, pero no tan pronto. Fue inesperado ganarlo este fin de semana.

Estaba con las pilas cargadas...

Me sentía fuerte en seco. Cuando vimos que la previsión (Alcarràs) daba agua... 200 caballos en el agua, complicado.

En Alcarràs el suelo estaba mojado.

El día siguiente -tras ganar el título- lo pasé en la cama. Caí muy fuerte sobre mi hombro izquierdo y estaba dolorida. Caí en la primera manga, en la cuarta vuelta, levanté la moto y les pedí a los comisarios que me ayudasen a volver a la pista. ¡Remonté!

¿Qué se le dio mejor, Valencia o Lleida?

Se me dio mejor en Cheste. El circuito de Valencia, en el que registré buenos cronos, ofrece más seguridad.

Holgura, solvencia y de 50 en 50 puntos. Mucha superioridad.

Respecto a mis compañeras de 1.000 centímetros cúbicos, sí. Una clara superioridad. En Cheste me apretaron; en Alcarràs lo tuve fácil.

En Jerez no hay nada en juego.

Saldré a divertirme, sin duda. Disfrutar del momento y saborearlo. Sobre todo, celebrar el campeonato.

¿Cómo se valora esa doble corona?

Estoy súper contenta. Queremos seguir avanzando y mejorando con la moto, y que este título se repita compitiendo con los chicos, no con las chicas.

¿No se le queda un poco pequeño el Femenino Open 1.000?

Sí... No es que se me quede corto o pequeño, sino que necesita más motivación. Nos estamos planteando qué hacer el año que viene. Quiero algo más: ganar compitiendo con los chicos. Esa es mi meta.

Hasta Jerez, allá en octubre, queda un mundo. Antes, ¿qué hará?

Lo estamos valorando. Queremos ir a entrenar con el equipo en el circuito de Los Arcos y ver en qué tiempos estoy respecto a los chicos. Si estoy fuerte, me lanzaré a correr el Campeonato nacional. No lo aseguro. No quiero estar con los chicos y quedar la última.

En Navidades expresó la idea de dar el salto a la competición mixta. ¿Qué va a hacer la siguiente temporada?

La intención clara es correr el Campeonato de España con los chicos. Quiero meterme ahí. Para estar allí hay que estar muy fuerte. Seguir entrenando y seguir mejorando. Prefiero luchar por estar en la vigésima plaza de ese campeonato que ganar con tanta soltura a las chicas. Necesito una motivación.