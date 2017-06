Las contrarrelojes abren el viernes los Campeonatos de España de Soria

La prueba -encuadrada en el calendario internacional de la UCI justo una semana antes del Tour de Francia- tendrá salida en Garray y su llegada en la capital, puesto que esta cita deportiva de máximo nivel formará parte de los eventos deportivos de la conmemoración de 'Numancia 2017'.

Como es habitual, las contrarrelojes abrirán los Campeonatos. Y de las tres pruebas, sin duda la crono élite, a partir de las 17.00, será la que depare una mayor expectación entre los aficionados. Serán 43,1 kilómetros con 30 ciclistas en liza para dirimir el título ‘pro’, junto a 12 de la categoría élite y dos andorranos que pueden participar pero lógicamente sin optar al título.

Por encima de todo, hay que destacar como favoritos a dos corredores. Por un lado, al mejor especialista nacional, Jonathan Castroviejo (Movistar), vencedor en 2013 y 2015 y segundo el año pasado, aunque entonces no estuviera en las mejores condiciones por culpa de una caída a principios de año. Por otro lado, al vigente campeón, Ion Izagirre, en esta ocasión con los colores del Bahrain Merida.

Movistar también alineará a otros seis ciclistas más, destacando a Jesús Herrada e Imanol Erviti, dos candidatos al podio, junto a los jóvenes Marc Soler, Héctor Carretero y Jorge Arcas y el veterano Víctor de la Parte, mientras que el Bahrain presentará también a sus otros tres españoles: Iván Cortina, Jon Ander Insausti y Javier Moreno.

Por su parte, Caja Rural-Seguros RGA ha optado por dos especialistas como Diego Rubio y Lluis Mas, junto a Héctor Sáez, mientras que Marcos Jurado, actual campeón élite y ganador del título Sub-23 en 2012, será la principal baza del Burgos-BH, que alinea también a Igor Merino y Jorge Cubero. La participación de los equipos españoles se completa con Beñat Txoperena, Aitor González y Aritz Bagües, del Euskadi-Murias.

Además, habrá un segundo podio en juego, el de la categoría élite no profesional, con 12 contendientes, con ciclistas como Illart Zuazubiskar (Eustrak), Noel Martín (Construcciones Paulino), Peio Goikoetxea (AMPO), Ángel de Julián (Froiz) o Antonio Jesús Soto (Lizarte), aunque la referencia debe ser Gonzalo Serrano (Caja Rural-Seguros RGA), que el año pasado se quedó a centésimas de obtener el título sub23 a causa de un error en la parte final del recorrido. No estará, en cambio Aser Estévez, ex campeón de España Sub-23 y plata élite en 2016.

Los Sub-23 abren los Campeonatos

Antes de que se diluciden los títulos élite pro y élite se habrán disputado las cronos para sub23 (10.00 h.) y féminas (12.00 h.) sobre un mismo recorrido de 18,9 kilómetros.

En la categoría Sub-23, con 37 preinscritos, la gran referencia debe ser el actual campeón, el gallego Martín Bouzas que el año pasado, en su primera participación en la categoría, sorprendió a todos como que había hecho un año antes cuando siendo un semidesconocido obtenía el Nacional junior.

Nombres como el castellano-manchego Juan Camacho, subcampeón en 2014, pero que no ha podido ratificar su nivel en las dos últimas ediciones, el también vasco Gorka Etxabe, los aragoneses Fernando Barceló y Sergio Samitier, e incluso el andaluz Alvaro Cuadros, también deben tenerse en cuenta.

En féminas, ausente la vigente campeona –tetracampeona-, Anna Sanchis, a causa de su embarazo, en la prueba contará, por un lado, con ciclistas veteranas como la balear Mavi García (Bizkaia-Durango), podio ya en 2016, y a Leire Olaberria (Gipuzkoa-OgiBerri), dos veces campeona, con las máximas aspiraciones pero con la duda sobre su verdadero estado de forma en su ‘reentré’. Enfrente tendrán a tres jóvenes que aspiran al máximo y que han mostrado una gran progresión: la riojana Sheyla Gutiérrez (Cylance), bicampeona sub23, la especialista vasca Lourdes Oyarbide (Bizkaia-Durango), muy centrada este año, y la también euskaldún Eider Merino, cada vez mejor contra el crono, sin olvidarnos a la murciana Gloria Rodríguez, una gran especialista. Por el contrario, el título Sub-23 se presenta sin una favorita clara, ya que todas las protagonistas de años anteriores han promocionado ya a la categoría superior.

Destacar finalmente la presencia de la olímpica Ane Santesteban (Ale Cipollini), aunque no se la pueda considerar como una especialista, en una prueba que contará, en principio, con 39 corredoras, de las que 15 optarán al podio sub23.

La prueba en ruta, el domingo

El plato fuerte del Campeonato de España, al margen de la contrarreloj, será el domingo, a partir de las 9.00 horas, con la prueba en ruta profesional masculina con los principales espadas del pelotón español entre ellos, se espera la presencia (no confirmada) de Alejandro Valverde (Movistar) y Mikel Landa (Sky Team), a la espera de conocer si el vasco estará en el Tour de Francia tras su notable Giro de Italia.

El que no podrá comparecer en la prueba soriana será José Joaquín Rojas --campeón de España 2016-- baja de última hora por un herpes zóster que le ha afectado a la práctica totalidad de su cuerpo.

Me duele en el alma pero este año no voy a poder estar en los Camp de España . Un herpes zoster me ha dejado medio cuerpo así y estoy ko pic.twitter.com/iuoBnWmU3A — jose joaquin rojas (@jjrojillas) 22 de junio de 2017

La cita reina de los Campeonatos de España entre Garray y la capital soriana (207,3 km) congregará, en principio, al resto de miembros del Movistar Team: Carlos Barbero, Rubén Fernández, José Herrada, Gorka Izagirre, Dani Moreno y Antonio Pedrero.

Por su parte, Caja Rural ha convocado a los trece ciclistas de esta nacionalidad en el conjunto navarro. Además, cuatro miembros del filial élite también tomarán parte en la prueba reina de unos campeonatos que este año presentan un recorrido de 207 km, con un tramo inicial complicado y un circuito urbano con varias subidas que a buen seguro seleccionarán la carrera.

La competición contará con un presupuesto próximo a los 200.000 euros, con 80.000 de respaldo municipal. La cita reunirá a cerca de medio millar de ciclistas y llenará los alojamientos tanto de la ciudad como de la provincia.