El Gran Premio de Mónaco calienta motores y McLaren va a por todas

Los amantes del motor están de enhorabuena porque una vez que el Gran Premio de España de Fórmula 1 quedó atrás es el turno para el Gran Premio de Mónaco (concretamente, en Montercalo) y todo lo que esto supone. No en balde se trata de una pista única en toda la competición. El circuito de Mónaco cuenta con horquillas, zonas con baches y zonas de peor adherencia, la chicane más complicada de todo el Mundial, un túnel y todo en plena ciudad. Aunque las otras pistas suelen estar mejor preparadas lo cierto es que la singularidad que ofrece Montecarlo no la tiene ninguna otra. En esta ocasión en Mónaco celebran ya su 75º aniversario en esta competición y es Mclaren quien considera que puede llegar a los puntos, pero no lo hará con Fernando Alonso al volante ya que el asturiano participa en las 500 millas de Indianapolis. Será sustituido por Jenson Button, quien se alzó como campeón del mundo en el año 2009. Habrá que verlo el 25, 27 y 28 de este mes de mayo.