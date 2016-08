Los "cocos" llaman a la puerta de Barça y Atlético; suerte para el R. Madrid

El sorteo de la fase de grupos de la Liga de Campeones, algunos de los "cocos" de la competición como el Manchester City o el Bayern Múnich, que jugarán contra el Barcelona y el Atlético, respectivamente, en una tarde afortunada para el Real Madrid con un grupo fácil que servirá a Piqué para afilar el lápiz de la ironía.Ian Rush,, fue el encargado de dirigir a cada club hacia su destino. Con mucha incertidumbre, porque no conseguía abrir a la primera casi ninguna bola, el galés marcó el futuro en la competición de todos los equipos en el Fórum Grimaldi de Mónaco.Con Gerard Piqué en el cogote del madridismo tras criticar esta semana los rivales blancos de la pasada temporada, a su juicio sencillos, ese aura de sospecha quese pudo alimentar con las manos inocentes: Clarence Seedorf, Ruud Van Nistelrooy, Roberto Carlos y Thierry Henry. En total, tres ex madridistas contra un ex barcelonista.Sin embargo, los cuatro solo sacaron los nombres de los equipos. Fue Rush quienAl final, Atlético de Madrid y Barcelona fueron los menos afortunados. El destino quiso que ambos quedaran encuadrados en dos de los grupos más complicados.El equipo de Luis Enrique se verá las caras con el Manchester City, el Borussia Mönchengladbach y el Celtic Glasgow.Una de ellas, el regreso de Pep Guardiola con el City al Camp Nou.Será su segunda visita al que fue su equipo. Ya se sentó en el banquillo con el Bayern Múnich, en las semifinales de la temporada 2014/15 y perdió 3-0. Al final fue eliminado pese a ganar la vuelta 3-2., que recibirá a un club renovado ideológicamente sin Pellegrini y con nuevos nombres como Nolito, Gundogan, Sané, Gabriel Jesús o Claudio Bravo.Este City probablemente no será el mismo que eliminó el Real Madrid el pasado curso en semifinales., pero el Barcelona no se encontrará a un club algo deprimente con algunos jugadores en baja forma.Aparte del City, el cuadro azulgrana tendrá enfrente a otro hueso duro de roer como el Monchengladbach, cuarto la pasada temporada en la Bundesliga y con nombres como el goleador brasileño Raffael (13 la pasada temporada). Campeón de la UEFA en 1978 y 1979 y subcampeón de la Copa de Europa en 1977, también tiene pedigrí.El cuarto en discordia será el Celtic, que sufrió para alcanzar la fase de grupos ante el débil Hapoel Beer Sheva israelí.y el Barcelona, además, le tiene tomada la medida en los últimos años, en los que se ha enfrentado en varias ocasiones al conjunto escocés.Para el Atlético de Madrid las cosas no fueron tampoco bien y Miguel Ángel Gil Marín, su consejero delegado, expresó gráficamente sus sentimientos cuando salió la bola del Bayern MúnichEl equipo de Carlo Ancelotti, que volverá a Madrid, será una dura piedra en el camino del Atlético hacia la siguiente fase.También jugará contra el PSV Eindhoven, que la temporada pasada casi acaba con los hombres de Simeone en una eliminatoria agónica en octavos que se resolvió en la tanda de penaltis., Locadia, Pereiro y Guardado. Sin duda, Simeone tendrá dos duros partidos entre manos.El Rostov, como el Celtic con el Barcelona, aliviará la dificultad del grupo D para el Atlético.de piedra. Mientras, el Real Madrid solo tendrá un rival duro, el Dortmund, y no debería tener problemas para pasar a octavos con el Sporting Lisboa y el Legia Varsovia como comparsas. Los alemanes, con buenos refuerzos como Schurrle, Götze, Bartra, Dembele o el joven Emre Mor, aspiran a llegar lejos en la competición.Florentino Pérez quiere mucho más que el año pasado: "Zidane sabe que tenemos que ganar la Liga, la Champions y la Copa", dijo después del sorteo., que casi se queda fuera de la fase de grupos ante el desconocido Dundalk irlandés, debería estar en octavos.El Sevilla también tiene opciones. Volverá a citarse con el Juventus, como el año pasado, y ese será su principal rival para pasar por primera vez en su historia de ronda., que sólo asusta con su apasionada afición, no tendrían que ser un obstáculo para un equipo que estrena proyecto con Jorge Sampaoli.El resto de grupos serán igualados salvo el A y el G. En el primero, el París Saint Germain y el Arsenal deberían acabar con el Basilea y el Ludogorets mientras queEn el B (Benfica, Nápoles, Dinamo Kiev y Besiktas) y en el E (Leverkusen, CSKA Moscú, Tottenham y Mónaco) mantendrán la incertidumbre para llegar a unos octavos quey más caros para el Barcelona y el Atlético. Mientras, Piqué ya se divierte: "Un día más en la oficina", ironizó en twitter tras el sorteo.