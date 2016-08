Yates frustra el plan del Movistar, Atapuma se agarra al maillot rojo

El británico Simon Yates (Orica)que le permitió imponerse en solitario en la sexta etapa de la Vuelta disputada entre Monforte de Lemos y Luintra, en la que el colombiano Darwin Atapuma (BMC) retuvo el maillot rojo de líder.Yates, de 24 años, hermano gemelo de Adam, cuarto y mejor joven del Tour de Francia,con un ataque a 3 kilómetros que sorprendió a la escuadra telefónica y al suizo Frank, último superviviente de la escapada del día.Muy disciplinado, Simon YatesY se puso en modo avión. Imparable, llegó a meta con 19 segundos de adelanto sobre el español Luis León Sánchez (Astana) y 22 respecto al italiano Fabio Felline (Trek). Los favoritos entraron juntos con el mismo tiempo, a 29 segundos del ganador."Una jornada dura, de calor y mucho desgaste, que ha sido para los líderes", según resumió Contador en meta, que no movió para nada la general.sobre Alejandro Valverde y 32 respecto a Froome.La etapa salió lanzada de la capital de la Ribeira Sacra con el pelotón mermado por las bajas de Kruijswijk, Kiserlovski y Minard.de Lugo en el centro del debate. La organización pidió disculpas a los corredores y equipo implicados y admitió el error por no haber señalizado el obstáculo.TambiénLuego, al ruido de un pelotón que salió con prisa. Continuos intentos de fuga controlados por el BMC hasta que el equipo del líder dio luz verde a 11 corredores para la aventura a partir del kilómetro 45., pero el más peligroso en la general era el portugués José Mendes, a 2.51 minutos de Atapuma. Nada preocupante bajo el sol que asaba las espaldas de los corredores con 36 grados de temperatura. Pronto se retiró el colombiano Miguel Ángel "Supermán" López (Astana).La ayuda del Orica al mando del gran grupo fue condenando uno a uno a los aventureros en el ascenso al Alto de Alenza (2a), única dificultad puntuable del día, pero no la única, donde, el vizcaíno Omar Fraile (Dimension Data).De la cima a Luintra casi 50 kilómetros por carreteras estrechas de continuo sube y baja, un rompepiernas entre bancales de viñedos que culminan en los vinos de la, de los que quedan actualmente 18. Fraile hizo votos para la gloria. Abrió una renta de 1.20 con los perseguidores y 2.40 sobre el pelotón a falta de un maratón (42 kilómetros), donde tiraba el Movistar oliendo una llegada escarpada propicia para Alejandro Valverde.Entre curva y curva Fraile sufría y el resto perseguía, todos contra el calor, ajenos al espectáculo natural del Cañón del Sil, un regalo para la vista., alcanzado por Zeits, Frank y Bakelants a 19 de Luintra.Frank, suizo del IAM, cogió el testigo de Fraile y atacó como si no hubiese mañana, de la misma manera que Movistar seguía quemando sus naves para neutralizar la fuga con Castroviejo a los mandos, poniendo en fila india al personal.Dani Moreno movió la teórica ficha ganadora para Movistar, peroY mucho menos con un ataque demoledor que lo dejó seco. También al suizo Frank, superado a 3,7 de meta.A partir de ahí coser y cantar para el ciclista británico, el hombre que pidió permiso para intentar la hazaña. El sí de Stephens valió la pena. Yates, quiena, se estrenó en una prueba grande con brillantez. Antes se lució en el Gan Premio de Ordizia. Este viernes se disputa la séptima etapa entre Maceda y Puebla de Sanabria, de 158,5 kilómetros.