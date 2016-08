Arranca la nueva España de Lopetegui

Julen Lopetegui disfrutó de su, retomando ocho años después el testigo de Vicente del Bosque, en un primer día especial, que comenzó con un entrenamiento sin Gerard Piqué ni Sergi Roberto.Lopetegui en el arranque de su primer día de trabajo de campo como seleccionador.a cada uno de los 24 internacionales citados para el encuentro amistoso ante Bélgica y el de clasificación al Mundial 2018 ante Liechtenstein.La hora límite eran las 13:00 y Paco Alcácer llegó, con permiso, a las 13:40. Llegaba de Barcelona, de pasar reconocimiento médico con el que será su nuevo club. A la tarde demostró que nada de lo ocurrido le afecta.Se convierte en el heredero del brazalete de capitán y la ausencia de Andrés Iniesta por lesión también provoca el ascenso en el escalafón de David Silva y la presencia ya de Sergio Busquets como tercer capitán.Los internacionales españoles conocieron al nuevo cuerpo técnico,, y un nuevo preparador físico, Óscar Caro. Ocupan el sitio hasta ahora ocupado por Toni Grande y Javier Miñano. Se mantienen en el equipo de entrenadores José Manuel Ochotorena como preparador de porteros y Antolín Gonzalo como analista.como Pepe Reina, Javi Martínez, Juan Mata o Diego Costa, y expone como caras nuevas al portero Adrián San Miguel y el centrocampista Saúl Ñíguez, que ocupa el hueco dejado por Isco Alarcón al dañarse un tobillo minutos antes de hacerse pública la convocatoria el pasado viernes.Los partidos de clubes del fin de semana no han dejado malas noticias para Lopetegui, quey que tras la comida, dirigió su primera sesión con gran expectación en el campo principal de La Ciudad del Fútbol.Lo hizo con las ausencias de los defensas Gerard Piqué y Sergi Roberto.que invitaron al cuerpo técnico a no arriesgar y optar por el descanso con tratamiento fisioterapéutico para que mañana pueda estar en perfectas condiciones. Sergi Roberto se sentía algo cargado y también se sumará al grupo el martes.Los 22 jugadores restantes recibieron el cariño de una grada con mucha afición en el primer día de trabajo en Las Rozas. Lopetegui, con gafas de sol,, marcada por la presencia de balón como era en la anterior etapa, y el buen rollo entre los internacionales.Rondos, ejercicios con balón y partidos en reducidas dimensiones que no completaron jugadores que habían disputadoLos dos equipos que se enfrentaron estaban formados por Reina, Azpilicueta, Javi Martínez, Saúl, Thiago, Mata y Alcácer contra De Gea, Carvajal, Sergio Ramos, Koke, Lucas Vázquez y Morata. Fue el primer día de la nueva España de Julen Lopetegui. El momento que 16 años después no estuvo Iker Casillas por decisión técnica de un seleccionador.