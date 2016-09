Eduardo Santas se queda sin final en 3K persecución individual

Con la ambición del debutante se ha presentado el, que acude por primera vez a una cita paralímpica con la. El turiasonense no se imaginaba que aquel niño de cuatro años que, debido una varicela, sufrió una parálisis cerebral que le dejó unaen el lado derecho del cuerpo, llegaría a dar sus mejores pedaladas hacia unos Juegos.En marzo pasado recibió la confirmación oficial, tras la disputa delde las cinco figuran en su palmarés internacional. Y esta mañana ha hecho su debut en el Velódromo Olímpico de Río, aunque sin el resultado que al internacional aragonés le habría gustado.Santas ha corrido las eliminatorias de la prueba de 3 kilómetros persecución individual en pista, Clase C3, peropara la lucha por las medallas, honor que ha recaído en los cuatro primeros clasificados. Santas ha acabado sexto con un tiempo de 3:45.398, por los 3:32.336 que ha firmado el australiano David Nicholas para liderar la carrera y que han supuesto récord de la prueba. Segundo ha sido el norteamericano Joseph Berenyi (3:34.394); tercero, el canadiense Samuel Sametz (3:38.459), y cuarto, el irlandés Eoghan Clifford (3:38.863). Santas podrá intentar sacarse la espina este sábado, día 10, en la final directa de 1K persecución salida parada (21.30, TDP).El. En la grada no han faltado sus principales apoyos, el 'Team Santas' como se hacen llamar. “Quiero dar las gracias a muchas personas, pero en especial a mi familia. A mi padres Fernando, que se ha entregado por mí desde que nací hasta hoy. A mi hermano F, mi compañero en la vida y en el ciclismo, desde siempre y para siempre y al cual le dedicaré todos mis triunfos por los que él no ha podido conseguir por dificultades de la vida. A María Royo, que viaja muy lejos sólo para animarme. Y por supuesto a mi madre Mercedes, que me apoya cada día”, ha destacado el deportista.Eduardode la lesión y por tradición familiar. "Desde mi abuelo, todos fueron ciclistas y en mi casa siempre se ha respirado ciclismo. Lo llevamos en las venas y estoy encantando", recuerda. Y dio el salto a la competición, "sin complejos". "Nunca he pensado en mis limitaciones como un problema, a pesar de estar siempre presentes, e intento hacer todo lo que hace cualquier profesional", relata Santas, que milita en el Asesores Navarra, escuadra con la que corre carreras júnior y sub 23 como entrenamiento.El aragonés se ha convertido en una, disciplina en la parte en la que competirá en tres carreras más: este sábado, en 1 kilómetro salida-parada persecución; el domingo, día 11, en la prueba de velocidad por equipos, y el viernes 16, saldrá al asfalto para la carrera en ruta, sobre 70 kilómetros.