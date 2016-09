Teresa se baña en plata

llegaba a, el título de la española paralímpica más laureada y el reto de seguir agigantando su leyenda. Por delante,de la natación olímpica,. Una comparación que le acompaña desde hace cuatro años, cuandocon el Tiburón de Baltimore.La zaragozana asaltaba en la madrugada de este viernes la piscina carioca, el mismo lugar que encumbró a Phelps, lista para iniciar el camino a una gesta para la que se ha preparado "a conciencia", y en un ciclo en el que se ha sentido "diferente". Por primera vez contaba con apoyo de patrocinio. A sus 40 años y dos décadas de carrera deportiva impresionante. Y en el agua, agarrada al poyete,La aragonesa se colgaba la medalla de plata en la prueba de 200 metros libre (clase S5)en su puesta de largo competitiva. El oro se lo arrebató la china Li Zhang (2:48.33). Completó el podio la noruega Sarah Louise Rung (2:51.37).Avisaba Teresa Perales antes de partir a la capital brasileña, escenario de sus quintos Juegos Paralímpicos , que cada metro que roba a la piscina tiene un sentido: ganar. Devorar medallas, porque su ambición no tiene límites. Ni los que le marca la silla de ruedas desde desde los 19 años, cuando. Ella transformó este revés en una lucha dentro del agua, medio rehabilitador y camino en el que se ha forjado un currículum enorme. Y ya en seco, altavoz de una reivindicación por visibilizar el movimiento paralímpico.Su empeño deportivo no le "obsesiona". Pero la aragonesa tiene claras sus posibilidades.(Portugal), donde capturó(tres oros) del último, le han supuesto una inyección de moral. Y el empuje en este ciclo de la ayuda externa, plasmada en el patrocinio de la Fundación Telefónica, que la ha convertido en su embajadora, y el respaldo de UCAM Murcia han sido decisivos."Nunca me he sentido tan arropada y, sobre todo, con tantos medios a mi disposición", reconoce la polifacética Teresa. Personaje político, escritora, pregonera de las fiestas del Pilar, ‘speaker’ motivacional, estrella televisiva, improvisada actriz, protagonista de cómic, inspiración de una melodía musical... Dos concentraciones de tres semanas en, en las que ha combinadohan terminado de moldear un cuerpo ganador. Mimado por las manos del fisioterapeuta zaragozano Guillermo Aladrén, que forma parte del cuerpo médico del Comité Paralímpico Español. Y no han faltado las sabias lecciones del entrenador que vio en Teresa un diamante en bruto, Ángel Santamaría, que en Río celebraba a primera medalla de su sirena.No todo ha sido cuidar el físico.. Quiso fortalecer su estado de ánimo haciendo un test en Río en abril, en el mismo lugar donde hoy empezó a escribir otra página para el recuerdo.El primer trofeo lo tiene. Y la destinatario de goloso premio también lo ha acariciado: su hijo Nano, que con seis años disfruta en Río con las hazañas de su mamá. El motor por el que se volverá a lanzar a la piscina este sábado para nadar los 50 mariposa.También iniciaron su concurso este jueves la nadadoray el palistaLa zaragozana, debutante en la cita paralímpica, participó en la prueba declase S13), clasificándose para la final con en el séptimo mejor tiempo (1:08.44). Y en la carrera por las medallas acabó en octavo lugar si poder mejorar el registro 1:08.76. Su siguiente cita es este sábado, en los 400 libre.No empezó con una sonrisa Cardona su actuación en la competición individual (C10), ya queel polaco Patryc Chojnowski, por 0-3. Su siguiente rival será el checo Ivan Karabec.El cuarto aragonés en la cita es el turiasonense, que se estrena