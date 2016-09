Jorge Cardona cae en cuartos y se lleva el diploma olímpico

El palista dele había clasificado en sus terceros Juegos por primera vez para la fase final, y peleaba por seguir el camino hacia el podio en el cuadro individual (C10).número tres del mundo, que le ha superado en el duelo de cuartos de final por 0-3. Una derrota que no ha apagado la sonrisa del palista, que se lleva un merecido diploma olímpico. «Estoy muy contento porque uno de los objetivos que me había marcado era superar el listón de la fase de grupos, que nunca lo había conseguido ni en los Juegos de Pekín ni en Londres”, ha señalado el internacional. .Ely poco pudo hacer ante el número uno del mundo y campeón olímpico, el polaco Patryk Chojnowski (0-3). El sábado compitió en el Pabellón de Riocentro con la presión de sumar sí o sí la victoria. Los dos primeros del grupo sellaban el pase a la siguiente ronda y el internacional ansiaba una plaza. El paralímpico aragonés demostró que la lesión en los pies que le tuvo parado durante ocho meses, y que hizo peligrar su presencia en Río de Janeiro, la tenía más que superada. Los últimos entrenamientos de verano en el CAR de Sant Cugat así lo confirmaban. Y en el duelo decisivo, Cardona apabulló al checo Ivan Karabec (3-0) en 17 minutos, para acceder por primera vez en su historia a los cuartos de final.Elque se ha llevado el set con un claro 5-11. El aragonés ha sabido reaccionar y sacar su mejor juego, para dominar a Yang en la segunda manga y sacar una ventaja de dos puntos (9-7). Renta que no ha podido administrar, ya que un parcial de 0-4 dejaba al aragonés sin premio. La dinámica de la tercera manga ha sido similar: Cardona ha tomado el mando (9-7), pero el actual subcampeón paralímpico ha remontado.Ahora, Jorge Cardona buscará sacarse la espina en la competición por equipos que arranca el miércoles, día 14, junto con su compañero José Manuel Ruiz. La pareja parte como tercera cabeza de serie y con grandes opciones de conquistar su tercera medalla paralímpica. “El reto es la medalla y queremos la de oro. Los equipos se han renovado: de los 21 que estuvimos en Pekín, sólo repetimos cuatro. Así que será una incógnita”, ha resaltado.