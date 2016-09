Laia Sanz conquista su quinto Mundial de enduro

La piloto española(KTM)este domingo sudespués de proclamarse este domingo campeona del mundo de enduro por quinta vez consecutiva al imponerse en una reñida segunda carrera del Gran Premio de Francia disputado en Cahors.13 veces campeona del mundo de trial, ha logrado la victoria con 5 segundos de ventaja en la última cita de la temporada.Tras verse superada en la jornada del sábado por Maria Franke, Laia Sanz salió a por todas. Aunque le valía con acabar segunda gracias a los 4 puntos de ventaja que les sacaba a Franke y a Jane Daniels, Laia Sanz sentenció el Mundial con victoria.Un triunfo que quedó entre la española y alemana, y que al término de la tercera especial sólo les separaban 19 centésimas. Laia exprimió su KTM 350 EXC-F hasta derrotar a la alemana, que finalmente acabó segunda a 5.68 segundos. Daniels ha cruzado la meta en tercer lugar, a 2 minutos 10 segundos y 69 centésimas de Sanz."Estoy muy contenta por los 18 títulos y por el quinto de enduro, sobre todo porque ha sido un año difícil. Después de Finlandia y Suecia llegué a verme sin el título", señaló tras el triunfo."Hemos estado toda la carrera luchando con tiempos muy igualados. Sabía que Franke iría muy fuerte así que he apretado más que ayer. Al final, ganar así, con emoción y una gran lucha, ha sido muy bonito. Estoy muy contenta por los 18 títulos y por el quinto de enduro, sobre todo porque ha sido un año difícil y puedo estar satisfecha de haberlo hecho bien en los momentos de mayor presión", celebró.De este modo, la de KH-7 ha dado la vuelta a una temporada que se complicó desde el principio para ella, con un segundo, dos terceros puestos y una sola victoria en las cuatro primeras carreras, y ha vuelto a demostrar que nunca se rinde cerrando el tramo final del campeonato con tres victorias y un segundo puesto."Ha sido la temporada más difícil y disputada que he tenido hasta ahora. Después de un inicio en el que todo me fue adverso, creo que he estado muy fuerte psicológicamente y eso me ha permitido llegar al final dependiendo de mí", indicó."No ha sido fácil porque después de Finlandia y Suecia llegué a verme sin el título. Se juntaron demasiadas cosas: después del Dakar y los rallys de Abu Dhabi y de Qatar no había podido entrenar, tenía moto nueva y no había tenido tiempo de adaptarme a ella, pero después todo volvió a la normalidad. Pude preparar las carreras del País Vasco y fui conociendo mejor la nueva moto, con la que me siento mucho mejor", subrayó.