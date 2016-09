Terasa Perales persigue su segunda medalla

ya ha olvidado la decepción que supuso el quinto puesto en la final de 50 mariposa del pasado sábado, y este lunes vuelve a la piscina olímpica dispuesta a "para sumar su segundo metal en estos Juegos de Río, tras la plata en los 50 libre, la número 23 en su magnífico palmarés.reconoce la laureada paralímpica, que corta su idilio con las finales y ve roto su particular pulso que llevaba con el mito de la natación olímpica, el norteamericanoEs la primera final en toda la vida en la que no gano medalla», afirma la zaragozana, que no pierde su eterna sonrisa pese al revés. Corregidos los problemas técnicos, relajados los músculos de sus brazos y hombros, la embajadora de la Fundación Telefónica nada este lunes los 50 libre (16.52 hora española las eliminatorias; final, 01.48, madrugada del martes. TDP).También salta este lunes al agua la zaragozana María Delgado, en la segunda prueba de su programa. Debutó con un diploma olímpico en 100 metros mariposa (octava) y hoy peleará por los metales en los 400 libre S13 (14.44, eliminatorias; 22.30, final).