El Barcelona y el Bayern marcan la pauta

El Barcelona y el Bayern Múnich, con, marcaron la pauta de la puesta en escena de la Liga de Campeones, que subrayó también el potencial del Atlético de Madrid y el traspié del Paris Saint Germain, otros de los participantes a tener en cuenta.El arranque del torneo estuvo marcado por la suspensión de, el del Manchester City ante el Borussia Monchengladbach, que tuvo que ser pospuesto por la incesante lluvia caída en la ciudad inglesa que dejó impracticable el césped del Etihad Stadium.. Tras la derrota encajada frente el Alavés, Luis Enrique dio normalidad a su once y en el primer partido del curso con su tridente ofensivo en escena sacó a relucir las carencias del Celtic, que salió malparado del Camp Nou (7-0).de la temporada. Y a la fiesta se sumó también Neymar, Andrés Iniesta, que llevaba 36 partidos de la Liga de Campeones sin marcar y el uruguayo Luis Suárez.El meta holandés Marc Andrecon el marcador en 1-0, en la primera parte. El Bayern Múnich también hizo gala de su particular fortaleza ante el debutante Rostov (5-0)., que se estrenó como goleador en el Bayern y en la 'Champions' con un doblete. Para cuando el defensa germano vio puerta el cuadro de Carlo Ancelotti ya tenía encarrilado el partido.El polaco Robert Lewandovski había abierto el marcador de penalti a la media hora y Thomas Muller amplió la cuenta antes del intermedio.. El español Juan Bernat, en el tiempo añadido, redondeó la goleada muniquesa.El abultado marcador sitúa al Bayern como líder del Grupo D aunque con los mismos puntos que el Atlético Madrid, que cumplió en Eindhoven (0-1).gracias al tanto anotado por Saúl Ñíguez y al penalti detenido por el esloveno Jan Oblak al mexicano Andrés Guardado antes del intermedio que pudo neutralizar el marcador.El uruguayo Edinson Cavani inauguró la relación de goles de la Liga de Campeones. Marcó antes de cumplir el primer minuto de partido que el Paris Saint Germain afrontó en el Parque de los Príncipes contra el Arsenal., que sigue sin arrancar definitivamente en el curso (1-1).El campeón francés no pudo ensanchar su ventaja y el Arsenal aprovechó su ocasión para igualar con un tanto del chileno Alexis Sánchez en unMientras, el Basilea fue incapaz de rentabilizar la debilidad del Ludogorets, que se adelantó en el minuto 45 por medio del brasileño Jonathan Cafu.para dejar totalmente equilibrado el Grupo A de la competición.El Nápoles comanda el Grupo B. Un doblete del polaco Arkadiusz Milik supuso la remontada del combinado italiano en Kiev (1-2), que se había adelantado a la media hora gracias al gol de Denis Garmasch.En el otro partido,ante el Benfica (1-1), que había tomado ventaja a los 12 minutos por medio del argentino Franco Cervi.