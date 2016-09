España cierra los Juegos de Río con buenos resultados y un futuro prometedor

Los Juegos Paralímpicos de Río de Janeiro se han cerrado cony han servido para que el lanzador valenciano David Casinos y la nadadora zaragozana Teresa Perales agranden su palmarés, el baloncesto en silla de ruedas y el tenis de mesa vivan un momento histórico y el almeriense Jairo Ruiz ilusione al triatlón español.La nadadora, una de las deportistas españolas más laureadas de la historia,en Río -un oro y tres platas- y contabiliza unen los cinco Juegos en los que ha participado.Su objetivo inicial, que era ganar seis medallas en las seis pruebas en las que participaba para igualar en 28 metales a Michael Phelps no se pudo cumplir en parte por la irrupción de las jóvenes nadadoras chinas, aunque su esfuerzo, talento y superación no se pueden discutir, pese a queUna de las buenas noticias para España es que la natación, un deporte que siempre ha dado muchas alegrías, tiene asegurado el presente cony el relevo generacional por muchos años con jóvenes comoEn el estadio Olímpico volvió a vivir un momento de gloria eEl atleta valenciano, que acumula victorias en todos los campeonatos posibles al más alto nivel, no pudo revalidar el oro de Londres, pero, a sus 44 años, logró un bronce que le supo a título y que se añade a un palmarés en el que también lucen otros cuatro metales más desde Sídney., elevaron el nivel del atletismo español, que también celebró elEn la prueba reina, el maratón, la corredora catalana, que compite en la categoría de discapacitados visuales, se hizo con elen la prueba femenina clase T12, mientras que en masculina lograron lael asturianoen esa misma claseen la T46 de físicos.Los Juegos de Río de Janeiro serán recordados para siempre por los integrantes de la selección española de, que conquistaron unaTambién por equipos, la selección de tenis de mesa formada porcelebró unaque peleó hasta el último momento con China, la gran potencia mundial de este deporte.El, que debutó como disciplina deportiva paralímpica en Río, destapó acomo un valor seguro de mucho futuro. El almeriense, entrenado por Sergio de Torres en el CAR de Madrid, se colgó elen la playa de Copacabana y sus resultados a nivel europeo y mundial le permiten mirar con optimismo hacia Tokio.En, España consiguió una plata en ruta con el tándem formado pory en el velódromo ganó. Uno por equipos en los 750 metros de velocidad y otro conen el kilómetro en pista.En cuanto al, España ha acabadogeneral por países y ha mejorado su posición en seis puestos respecto a Londres al sumar más metales de oro.La valoración que se ha hecho desde el Comité Paralímpico Español de los resultados obtenidos en los Juegos de Río es positiva. "Estamos realmente satisfechos. La horquilla que teníamos era de entre 30 y 42. Sabíamos que era difícil. Casi todos los países hemos bajado y han entrado muchos a los Juegos. Hay que valorar el puesto en el medallero", confesó Alberto Jofre, director del Comité Paralímpico Español.