El Olympiacos deja al Barcelona sin margen de error en la Euroliga

El Olympiacos dejó este jueves al Barcelona sin margen de error en la Euroliga (67-69), competición en la que los azulgrana están a dos victorias de las posiciones de jugar los 'playoff', en un encuentro defensivo en el que a los azulgrana sufrieron una desconexión en el momento de la verdad.



Un parcial de 3-11 favorable a los griegos en los últimos cuatro minutos condenó a los de Bartzokas, que sumaron en el Palau Blaugrana suen diecisiete partidos de la máxima competición europea.Los puntos de Koponen (16) y Rice (15), que en la última posesión tuvo en sus manos la prórroga, y la intimidación interior de Tomic (12 puntos y 9 rebotes) no fueron suficientes para doblegar acon Printezis (16 puntos y 9 rebotes) y Lojeski (11 puntos) como estandartes en la reacción griega en el último cuarto.Afrontaba el Barcelona necesitado de una victoria balsámica ante un rival de la zona alta de la clasificación que, con el de este jueves, ha vencido en siete de sus últimos ocho desplazamientos europeos.Ya desde el inicio los locales empezaron entonados desde la línea de 6,75 metros con tres triples consecutivos y muy, aunque no lo suficiente para frenar el físico de los interiores griegos.Fue Milutinov el encargado de poner tierra de por medio al acierto exterior de los azulgranas que, sin embargo, conseguían una cómoda ventaja en el minuto 7 (15-9).Se benefició la escuadra helena de las rotaciones y el base Erick Green, el mejor de su equipo en el primer tiempo con 8 puntos, apareció para reducir las ventajas. Suyo fue el triple sobre la bocina con el que se cerró el primer cuarto y que acercaba a los Sfairopoulos (20-17). Parecía que el segundo acto empezaba algo mejor el Olympiacos. El Barcelona no anotaba desde el perímetro con la misma facilidad, a lo que se sumó el desacierto de un discutido en ataque de Joey Dorsey, quien, sin embargo, se mostró voluntarioso en defensa.El equipo griego llegó a igualar el encuentro (24-24), una mejora que se frenó en seco a partir de la reaparición de Ante Tomic que, con 6 puntos consecutivos cimentó, junto a un triple de Koponen, un parcial de 9-2 (33-27, min.17). Antes del descanso, el partido entró en una fase de tres minutos de desacierto por parte de ambos conjuntos, en que las defensas imprimieron un ritmo tosco y lento (33-29).Despertó el Olympiacos tras la reanudación. Papanikolaou desde la línea de 6,75 metros -2 triples en el tercer cuarto- y Printezis en la pintura dejaron en evidencia la fragilidad defensiva azulgrana. Solo Tomic, demasiado solo en ataque, respondía a la avalancha ofensiva de los griegos, que en cinco minutos encadenaron un parcial de 6-15 (39-44, min.25).Apretó de nuevo las tuercas en defensa el Barcelona, a pesar de la exhibición ofensiva de Dominic Waters con tiros de media distancia, y consiguió reducir las distancias antes del descanso de la mano del acierto de Koponen y la resurrección de Dorsey.El pívot estadounidense culminaba un mate sobre la bocina que ponía a su equipo a tan solo 2 puntos de los griegos (54-56) en los últimos diez minutos. Contagiados quizás por la energía de la última acción del tercer cuarto, los azulgrana, con Renfroe y Rice como líderes, encadenaron un parcial de 6-0 en los primeros 2 minutos del último acto que les permitía respirar algo (56-60) con vistas a un final que se preveía ajustado.Con el Olympiacos negado en ataque, anotando 2 puntos en los 6 primeros minutos del último periodo, el Barcelona, con un Tomic desacertado en la pintura, echó el cerrojo en defensa y aprovechó la magia de Rice para irse de 6 a falta de cuatro minutos (64-58). Fue entonces cuando. Un triple de Mantzaris puso fin a la racha de su equipo y dio alas a los visitantes a 3 minutos para el final, que encadenaron un parcial de 0-9 que hundió anímicamente a los azulgrana y permitía a los griegos ponerse por delante a falta de 37 segundos con un tiro en suspensión de Lojeski (64-67).Fue entonces cuando Koponen asumió la responsabilidad y empató el partido con un triple a falta de 26 segundos y 7 décimas (67-67). Apostó Bartzokas para que su equipo gozará de una última posesión y Vezenkov hizo una falta con el cronómetro parado en 7 segundos y 4 décimas. Anotó los tiros libres Mantzaris y Rice se jugó el empate con una jugada imposible que dejó al público del Palau Blaugrana mudo, consciente de que las opciones de estar entre los ocho primeros se alejan jornada tras jornada.67 - Barcelona Lassa (20+13+21+13): Rice (15), Navarro (3), Claver (4), Doellman (5), Tomic (12) -cinco inicial-, Dorsey (7), Vezenkov (2), Oleson (-), Koponen (16) y Renfroe (3).69 - Olympiacos (17+12+27+13): Mantzaris (6), Lojeski (11), Papanikolaou (8), Printezis (16), Milutinov (6) -cinco inicial-, Green (8), Birch (2), Young (1), Papapetrou (2), Waters (8) y Athinaiou (1).Árbitros: Luigi Lamonica (Italia), Milivoje Jovcic (Serbia), Saso Petek (Eslovenia). Sin eliminados.Incidencias: partido correspondiente a la decimoséptima jornada de la Euroliga disputado en el Palau Blaugrana ante 5.173 espectadores.