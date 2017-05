Nicky Hayden, en estado grave tras ser atropellado mientras entrenaba en bicicleta

Según avanza el diario 'Rimini Today', Hayden sufrió un grave accidente este miércoles en una carretera secundaria entre las poblaciones de Riccione y Tavoleto. El actual piloto de Superbikes, certamen en el que compite con Honda, entrenaba con un grupo de amigos cuando fue embestido por un vehículo Peugeot, llegando a romper el parabrisas por el impacto. El diario publica varios fotos que atestiguan la dureza del impacto.

El piloto de Kentucky, de 36 años, fue estabilizado en el lugar y trasladado a un hospital de Rimini, donde está siendo tratado con pronóstico reservado.

El Mundial de Superbikes se ha apresurado a mandar un mensaje de ánimo a Hayden a través de su cuenta oficial en Twitter.

Following a cycling incident this afternoon, we are sending our best wishes to @NickyHayden



Get well soon, Nicky! pic.twitter.com/kLuj01WYYi