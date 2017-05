Nadal apabulla a Haase y se mete en la tercera ronda del Ronald Garros

El balear prosigue en su intento de sumar su décima corona de este 'grande' y el 46 del mundo no pudo oponer demasiada resistencia ante el buen nivel ofrecido por su rival, que en esta ocasión no pasó momentos de apuro como en su estreno ante el francés Benoit Paire.

El de La Haya nunca había superado la segunda ronda y en París y tampoco tuvo excesivas opciones frente al exnúmero uno del mundo, ganador siempre en sus tres anteriores duelos ante el holandés, un jugador con más peligro en pista rápida. En Wimbledon, en el camino hacia su segundo título en 2010, el manacorí tuvo que batallar durante cinco sets, pero en esta ocasión no hubo ni siquiera un amago de dificultad.

Nadal dominó con mucha autoridad el partido, avalado por esa agresividad recuperada en sus golpes y que se echaba de menos en anteriores campañas. El nueve veces campeón, jugando por primera vez en la Central del torneo, estuvo muy seguro y cerró el encuentro con 33 golpes ganadores, 17 con su 'drive', por tan sólo 13 errores no forzados, argumentos que no pudo superar un Haase que lo intentó tras ser arrollado en el primer parcial en menos de media hora.

Además, el tenista balear tampoco dio concesiones con su saque. El holandés no sólo no gozó de ninguna bola de rotura en todo el partido sino que tampoco fue una amenaza desde el resto ante un rival que pudo dominar jugando con muchos primeros.

Ya desde el inicio, el español salió decidido a finiquitar el partido por la vía rápida. Con mucha intensidad y con la tranquilidad del 'break' tempranero, cerró el primer set con un claro 6-1 y un oponente desbordado y con pocos argumentos.

Haase logró mejorar tras este duro marcador, pero no le sirvió de mucho porque Nadal continuó a su ritmo frenético y con pocos errores. Manteniendo la firmeza en el servicio, el balear supo sacar el máximo rendimiento a otro 'break' inicial para rozar la tercera ronda del torneo parisino.

Y pese a la ventaja en el marcador, el manacorí no se 'desconectó' del partido, mientras que su rival no pudo seguir al positivo nivel de la segunda manga. Incapaz de amenazar al resto, el de La Haya no pudo sujetar su saque y finalmente entregó el partido con una doble falta. El georgiano Nikoloz Basilashvili, en lo que será su primer enfrentamiento.