Contador "Mis piernas no han estado como me hubiera gustado"

El ciclista español Alberto Contador (Trek) se ha mostrado decepcionado con el transcurso de la dura novena etapa del Tour de Francia disputada este domingo con final en Chambéry y ha manifestado que sus piernas no han estado como le "hubiera gustado".

"Yo creo que es secundario si me duele una cosa o la otra, las piernas no han estado como me hubiese gustado y ya está", comentó el dos veces campeón de la ronda gala.

El de Pinto, que se fue al suelo en dos ocasiones a lo largo de la jornada, explicó que fue un día de "muchos nervios" y que ahora debe ver cómo están de piernas y replantear la carrera en función de ello.