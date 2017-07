Nadal se despide de Wimbledon

El tenista español Rafa Nadal se despidió del torneo de Wimbledon, tercer 'Grand Slam' de la temporada, después de perder este lunes en octavos de final en un auténtico maratón de casi cinco horas de duración ante el luxemburgués Gilles Muller por 6-3, 6-4, 3-6, 4-6 y 15-13.

El doble campeón dijo adiós al sueño de volver a pelear por reinar en la hierba londinense y lo hizo tras un épico encuentro decidido en un quinto parcial que duró más de dos horas y que se decantó de la balanza de un Muller que fue el primero en ganar al balear en este torneo, hacía ya doce años.

Pero el manacorí no estuvo mal y fue más bien mérito de su rival, capaz de aprovechar mejor los detalles de las dos primeras mangas y obligar a remar mucho al ex número uno del mundo, y luego de no arrugarse en un escenario donde teóricamente se mueve mejor el actual campeón de Roland Garros.