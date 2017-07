Muguruza y Federer, los campeones de Wimbledon, se retan por Twitter para bailar

A pesar de que el Baile de Campeones podía parecer un asunto del pasado de Wimbledon. La campeona del torneo, la hispano-venezolana Garbiñe Muguruza, no quiso perdérselo y bromeo ante los periodistas 'preocupada' porque todavía no sabía qué ponerse: "Aún no tengo vestido para bailar con Federer".

La tenista no quiso perder la oportunidad de celebrar su primer Wimbledon y retó por Twitter al campeón por octava vez del torneo, Roger Federer: "@rogerfederer está listo para bailar?".