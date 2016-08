Iván Rakitic decide un intenso duelo en La Catedral

Un, decidió mediada la primera mitad el intenso clásico que enfrentó este domingo al Athletic Club con el FC Barcelona en San Mamés.Con este, aunque cede el liderato de momento a UD Las Palmas; mientras que los de Ernesto Valverde acumulan las dos primeras jornadas sin sumar y llegan al primer parón liguero en la parte baja de la tabla.En un, que soñó con el empate hasta el pitido final, y más ocasiones, y más claras, del Barcelona, ha sido una jugada bien hilvanada de los blaugranas la que ha decidido el encuentro.En ella,, que vio el desmarque de Rakitic a la espalda de Mikel Balenziaga y le puso el balón en la cabeza para que el croata fusilara sin mayores dificultades a Gorka Iraizoz.Fue el único gol del partido, aunquehubiesen estado lo finos que acostumbran y que demandaban las buenas oportunidades de las que dispusieron.Arrancó el partido ya intenso con el Athletic tratando de complicarle la vida a Ter Stegen y el. La primera ya para el minuto 3, un disparo de Denis Suárez alto desde la frontal y en buen posición de lanzamiento.Incluso llegaron a marcar pronto los blaugranas, en el minuto 4, pero lo hizo Arda Turam a servicio de Luis Suárez,al recibir el pase de Messi.Ocho minutos después, en el doce,, aunque Beñat se encontró con la cara del meta alemán después de robarle el balón en un pase de Ter Stegen a uno de sus defensas. Le faltó precisión a Beñat en un disparo franco y no demasiado complicado para un jugador de su golpeo de balón.Continuó a mil el partido, con Eraso y Williams a punto de volver a meter miedo en el cuerpo de los jugadores visitantes, pero a ambos les falto finura para sacar partido de dos buenas llegadas.Mientras, el Barça no tenía demasiados problemas para que la pelota llegase a Messi y sus hombres de ataque pudiesen combinar. Lo hizo Luis Suárez en profundidad por la izquierda haciay le puso el balón en la cabeza para que el croata abriese el marcador.Se paró un tanto el choque con el 0-1 mediado el primer tiempo, si bieny Denis Suárez, por dos veces en la misma jugada, y Umtiti, que remató alto apuntaron al 0-2. También Arda Turan en una jugada más clara aún a punto de llegarse al descanso, a pase de Messi.Minutos antes,desde la frontal animaron a la grada de San Mamés, aunque no ofrecieron demasiadas dificultades a Ter Stegen. Un cabezazo alto de Laporte, a saque de córner de Beñat, animó de nuevo al Athletic al inicio de la segunda mitad.No obstante,, que vio el segundo tanto en un disparo de Messi ya desde dentro del área que se marchó fuera por centímetros, en una volea que se le fue desviada a Luis Suárez y en una ruptura del uruguayo, en fuera de juego, a pase de Messi.Siguió dejando vivo el Barça al Athletic yen apenas cuatro minutos, entre el 65 y el 69. La primera, un disparo desviado del recién ingresado en el terreno de juego Raúl García, un remate demasiado blanco de Williams tras una combinación iniciada por Raúl y continuada por Aduriz, y un disparo alto de Susaeta desde la frontal con tiempo y espacio para encontrar un hueco entre palos.Un, con la derecha, abrió un último cuarto de partido con el Athletic ya más volcado sobre el área visitante y un Barcelona buscando una contra con la que sentenciar el encuentro.A punto estuvo de encontrarla en un, pero al ariete uruguayo se le marchó arriba y desviado su remate escorado tras recortes dentro del área.En el otro lado del campo,por fuera de la barrera que se acabó el lateral izquierdo de la meta de Ter Stegen.en una porfía entre los dos jugadores en la línea de fondo y dentro del área. Ya con el tiempo casi cumplido, Bóveda sacó bajo palos un remate de Luis Suárez, solo, que le había cedido Messi.

- Ficha técnica:

Iraizoz; De Marcos, Bóveda, Laporte, Balenziaga; Iturraspe (Vesga, m.62), Beñat; Williams, Eraso (Eraso, m.62), Susaeta (Muniain, m.76) y Aduriz.Ter Stegen; Sergi Roberto, Piqué, Umtiti (Mascherano, m.71), Jordi Alba; Sergio Busquets, Rakitic, Denis Suárez (André Gomes, m.71); Messi, Luis Suárez y Arda Turan (Rafinha, m.84).0-1, m.21: Rakitic, de cabeza, a centro de Arda Turan.Mateu Lahoz (Comité valenciano). Mostró tarjeta amarilla a los locales Susaeta (m.46+), Iturraspe (m.56), Eraso (m.62), Beñat (m.83), y a los visitantes Umtiti (m.10), Busquets (m.37), Luis Suárez (m.37), Sergi Roberto (m.59).Incidencias: Partido correspondiente a segunda jornada de LaLiga Santander, disputado en San Mamés con todo el papel vendido y ante 46.365 espectadores, según datos de la LFP. Se guardó un minuto de silencio en memoria del presidente del club vasco Pedro Aurtenetxe, recientemente fallecido. Asimismo, se estrenó el nuevo césped mixto del campo bilbaíno, que mezcla un 90 por ciento de hierba natural con un 10 por ciento de césped artificial.