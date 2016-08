Lopetegui: "Estamos ilusionados y con mariposas en el estómago"

Julen, compareció ante los medios de comunicación junto a su cuerpo técnico a su llegada a la primera concentración a La Ciudad del Fútbol de Las Rozas, donde mostró su ilusión "el primer día de clase" y admitió que t"."No he dormido mucho, hay cierto nerviosismo", confesó Lopetegui a su llegada a la Ciudad del Fútbol de Las Rozas (Madrid).. Tenemos muchas ganas y la ilusión de empezar, mentalizados en preparar los primeros partidos y transmitir a los chicos lo que queremos", añadió.El guipuzcoano dejó claro que "en el fútbol el estilo lo marcan el tipo de jugadores" que uno tiene. "y que merecen estar marcan claramente lo que queremos, que es crecer en torno a la pelota", advirtió.De todos modos, aclaró que eso "no quiere decir" que no quieran "competir a otro nivel" cuando se dé la situación. ", atacar cada vez mejor, tener alternativas y defender y competir en partidos igualados", subrayó.Junto a Lopetegui, estaba el resto de su cuerpo técnico, con Pablo Sanz como segundo entrenador, Óscar Caro encargado de la preparación física, José Manuel Ochotorena que llevará el entrenamiento de los porteros y Antolín Gonzalo Martín como analista.Sanzo apuntó que también, mientras que Caro se refirió a su labor. "El trabajo se planifica en una temporada que está en su primer momento y tengo que agradecer a los clubes, con los qu, y en torno a esa información y seguimiento creo que tenemos un bagaje de conocimiento interesante o suficiente para planificar la semana", remarcó.