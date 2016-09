El Madrid de Zidane iguala al Barça de Guardiola tras ganar en Cornellá

El Real Madrid de Zinedine Zidane no falló en Cornellá, venció al Espanyol por 0-2 y con ello igualó el récord de dieciséis victorias ligueras consecutivas que tenía fijado el Barcelona de Pep Guardiola de la temporada 2010-11.Misión cumplida para el conjunto madridista en su primer traslado del año a la Ciudad Condal. Pese a acudir sin el luso Cristiano Ronaldo ni el galés Gareth Bale, ambos con problemas físicos, y aunque no jugó ni mucho menos a un gran nivel, ganó al final con cierta autoridad para continuar con el pleno.Conocedor de las goleadas el sábado del Barcelona ante el Leganés y del Atlético frente al Sporting, el Real Madrid resistió la presión sin sus dos grandes referentes ofensivos con dos goles de otras dos de sus figuras, el colombiano James Rodríguez y el francés Karim Benzema.Tras una discreta primera mitad ante un Espanyol que tampoco ofreció mucho, James, que trataba de aprovechar la oportunidad para intentar recuperar un puesto en el once, encarriló el partido en la prolongación con un bello gol tras regatear a dos rivales y enganchar un disparo raso que entró junto al poste.No tuvo recursos el equipo de Quique Sánchez Flores para plantear una auténtica batalla ante un Kiko Casilla que estuvo certero cuando fue preciso. El Real Madrid dio un paso adelante en el manejo del balón y del ritmo. La calidad de sus hombres hizo el resto. Benzema, a falta de casi veinte minutos a pase de Lucas Vázquez, sentenció el encuentro.Villarreal y Athletic Club prosiguen su recuperación al enlazar su segundo triunfo seguido, en ambos casos por 2-1, ante la Real Sociedad y el Valencia, único equipo que aún no ha puntuado después de que el Celta igualase en Pamplona ante Osasuna (0-0).Aunque el brasileño Alexandre Pato malogró al cuarto de hora una pena máxima cometida por el meta argentino Gero Rulli, el 'submarino amarillo' contó con la actuación estelar del italiano Nicola Sansone.El delantero de origen alemán forzó primero el empate y luego se encargó de sentenciar el encuentro en El Madrigal con un doblete en tres minutos (m.22 y 25). El segundo tanto fue el gol de la jornada con un espectacular disparo nada más cruzar el centro del campo.El cuadro de Eusebio Sacristán volvió a entrar al partido gracias a un remate cruzado del zurdo Yuri Berchiche (m.35), pero no tuvo continuidad su reacción y acabó derrotado por un Villarreal que este miércoles visitará el Santiago Bernabéu.El Athletic agravó la situación del Valencia de Pako Ayestarán, último sin puntuar aún. Ni si quiera el hecho de adelantarse a los dos minutos por medio de Álvaro Medrán a centro del luso Nani le valió al conjunto 'ché'.El internacional Aritz Adúriz emergió en San Mamés para conseguir también un doblete antes del descanso (m.24 y 41) y darle el segundo triunfo seguido al equipo de Ernesto Valverde, que llegaba herido tras caer goleado en la Liga Europa ante el Sassuolo.Las aguas bajan aún más revueltas en Mestalla, donde la situación de Ayestarán y de sus hombres se complica por momentos. Incluso un mito como el argentino Mario Alberto Kempes se ofrece a dirigir al equipo si se lo piden en un intento de cambiar la dinámica tan negativa en la que está inmerso el Valencia.La sesión dominical comenzó al mediodía en El Sadar, donde el Celta consiguió el primer punto del curso en un partido en el que fue superior. No obstante, ninguno de los dos contendientes conoce aún la victoria y también pueden aparecer las prisas.