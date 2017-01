El Celta despierta al Real Madrid del sueño del triplete

Zinedine Zidane considera que no cabe hablar de fracaso pero ya tiene en su hoja de servicios el borrón de una eliminación en la Copa del Rey. Su Real Madrid luchó sin desmayo hasta el último suspiro en busca de la remontada en Balaídos y estuvo cerca de poder conseguirlo, pero cayó víctima de un caos táctico que aprovechó un Celta del 'Toto' Berizzo que sufrió pero hace historia al acceder a su segunda semifinal consecutiva. Seguramente en sus mejores tiempos el equipo de la capital hubiera conseguido su objetivo, pero a día de hoy tampoco tiene el santo de cara. Sergio Ramos no acertó en varios cabezazos, uno de ellos clarísimo con 1-1 en el marcador, y su equipo lamentó que el balón se estrellase dos veces seguidas contra la madera y que Danilo se marcase otro gol en propia meta en el colmo de sus desgracias. En esta ocasión, el arreón final, con cuatro arietes en el campo, no fue suficiente.