Osasuna no venderá su polémica camiseta naranja

Osasuna no comercializará la nueva camiseta naranja con el eslogan bilingüe ‘Osasuna nunca se rinde’ y ‘Osasuna amorerik ez’ . Así lo ha confirmado la tienda oficial del club navarro a través de Twitter, lanzando un contundente mensaje que dice “ camiseta partido FC Barcelona vs CA Osasuna, no a la venta ”.

El comunicado, que no aclara si este miércoles llegarán a lucirla frente al Barça, llega después de que este periódico publicase una información que aclara que el lema tiene su origen en Zaragoza. Concretamente, en unas frases que Benito Pérez Galdós escribió en su Episodio Nacional: “Zaragoza no se rinde. La reducirán a polvo: de sus históricas casas no quedará ladrillo sobre ladrillo; caerán sus cien templos; su suelo abrirase vomitando llamas; y lanzados al aire los cimientos, caerán las tejas al fondo de los pozos; pero entre los escombros y entre los muertos habrá siempre una lengua viva para decir que Zaragoza no se rinde”.

Y es que Galdós, el mejor representante de la novela realista española de finales del siglo XIX y principios del XX, narró los hechos que se vivieron en la capital aragonesa durante los dos Sitios a los que fue sometida la ciudad por el ejército de Napoleón.

Tal fue la repercusión del relato que la última frase fue escogida por la Real Casa de la Moneda para que figurase en los billetes de 1.000 pesetas.

Desde hace años, se adaptó la frase cambiando el 'no' por el 'nunca', convirtiéndose en habitual el grito de ‘Zaragoza nunca se rinde’, que se escucha habitualmente en el estadio de la Romareda y está escrito, junto a otras inscripciones, en el túnel de vestuarios del estadio municipal. De ahí que resulte extraño que Osasuna se decante por idéntico lema.