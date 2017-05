Bartra: "Me daba igual que me cortaran el brazo, yo estaba vivo"

"Fue horroroso, pero estoy aquí. Salimos del hotel, bajamos hacia el bus y yo me monté de los últimos, donde siempre, en la parte de atrás. Estaba hablando con mis compañeros y en un abrir y cerrar de ojos pasamos de la tranquilidad y el silencio a ver mucho humo", relató el central internacional en su visita al programa 'El Hormiguero' de Antena 3.

"Fue entonces cuando me empezaron a pitar mucho los oídos. Había un olor fuerte a pólvora, mucho calor hasta que vi las caras de mis compañeros y nos empezó a entrar mucho miedo porque no sabíamos qué pasaba. Decían de tirarnos al suelo, pero no podía ni moverme", agregó Bartra, que fue el único herido en el atentado.

"Estaba finalmente en el suelo, mareado, me dolía el brazo, y empezamos a gritar de miedo. Me daba igual que me cortaran el brazo, les decía (a los médicos) que me lo cortasen porque yo estaba vivo", dijo. "Más adelante, cuando vino la fisioterapeuta del equipo me dio unos golpes en la cara y me decía llorando, que fuese fuerte y que no me durmiera porque, lo mismo, no podía volver a abrir los ojos", espetó.

En ese momento Barta se acordó de su hija, la cual fue de las primeras en visitarle tras su paso por el quirófano. "¡Qué sensación", dijo el jugador catalán. "El camino de vuelta a casa fue un poco duro, me dio la sensación de que me podía volver a pasar", sentenció Bartra, que dijo estar "aliviado" tras la detención del autor del atentado en Dortmund.