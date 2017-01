Cristiano Ronaldo, elegido 'The Best'

Cristiano Ronaldo, delantero del Real Madrid, ha sido galardonado hoy con el Premio 'The Best' como mejor jugador del mundo en 2016, galardón que añade al Balón de Oro que le entregó en diciembre la publicación 'France Football'.



En una gala queCristiano Ronaldo, que posee cuatro Balones de Oro, encontró un nuevo reconocimiento por el que él mismo consideró mejor año de su carrera.El jugador de Madeira coronó 2016 con la consecución con el Real Madrid de la Liga de Campeones, la Supercopa de Europa -no jugó en Trondheim ante el Sevilla por lesión- y el Mundial de Clubes y además capitaneó a la selección de Portugal que consiguió por primera vez en su historia el título continental en Francia 2016, aunque en la final apenas pudo estar en el terreno de juego por lesión.Cristiano Ronaldo, que recibió el premio de manos del presidente de la FIFA, el suizo Gianni Infantino, no dudo en afirmar que 2016 ha sido un año "increíble", que no olvidará nunca."Es increíble. Este premio es la primera vez que lo recibo... ¿qué puedo decir?. Deseo dar las gracias en primer lugar a mis compañeros de equipo, del Real Madrid, al entrenador también, y a todo los de la selección (portuguesa). Gracias. Y a mi familia", dijo Ronaldo, tras recoger el galardón.El delantero portugués, asimismo, apuntó: "2016 ha sido el mejor año en mi carrera, sin duda ninguna. Fue un año magnifico a nivel personal y deportivo, he conseguido todo lo que se podía conseguir. Nunca olvidaré 2016".Ronaldo, que también dio las gracias a todos los que le han votado para este galardón, se despidió señalando: "No tengo más que decir. Creo que el premio habla por si mismo. Estoy muy feliz. Gracias a todos".