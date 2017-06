El Lorca FC, ascendido a Segunda, podría vender su plaza

Pues bien, es posible que esta certeza pueda acabar en inexactitud. Todo porque el grupo inversor que controla el club lorquense, los chinos cuya cabeza visible es Xu Genbao, están en negociaciones con el Hércules de Alicante, ahogado por segundo año consecutivo en Segunda B, para comprar la plaza en la categoría de plata. Es decir, que podría darse el caso de que el Lorca no saliera entre los 22 componentes de Segunda el año que viene y quien lo hiciera, mediante una compraventa de las licencias competitivas, fuera el histórico Hércules.

La información, publicada en La Opinión de Murcia, recoge datos admitidos por ambos clubes que cifran en 9 millones de euros el precio que el empresario chino del Lorca habría tasado a la SAD murciana. Una operación que, no obstante, no es bien vista por la Liga de Fútbol Profesional y, menos, por la Federación Española.

En el diario Información de Alicante, posteriormente, se recogió la negativa del Lorca a aceptar la propuesta del Hércules. Una marcha atrás forzada, entre otras cuestiones, por la propia movilización de las fuerzas vivas de la localidad murciana, alertadas al trascender los motivos por los que los dirigentes chinos, pese a cumplirse ya tres semanas del ascenso, aún no se habían puesto a planificar deportiva e institucionalmente su estreno en la Segunda División, sin ejecutar ni un solo movimiento en la plantilla y con la única decisión plasmada de prescindir del entrenador del ascenso, el veterano David Vidal.

Incluso, en su página web, los publicaron anoche un comunicado en el que dicen que el club presidido por Xu Genbao no se plantea de ninguna de las maneras trasladar al equipo, recién ascendido a Segunda, de la ciudad de Lorca hacia ninguna otra ciudad de España. También se advierte de que el Lorca FC está negociando con el Ayuntamiento el uso del estadio Artés Carrasco para la próxima temporada así como la construcción de una Ciudad Deportiva en la ciudad de Lorca. Todo esto, tras una jornada frenética en tierras murcianas y alicantinas.

El objeto de esta inesperada y atípica maniobra auspiciada en Alicante en las últimas horas no es únicamente de índole deportiva. En el fondo, subyace la situación extrema del Hércules en el apartado financiero, pues Hacienda le exite, de manera inflexible, el pago de 4,2 millones de euros que tiene vencidos con el fisco, algo a lo que la directiva del Rico Pérez no puede hacer frente, con el agravante de seguir atascados en Segunda B por tercer curso concatenado. Hace varias semanas que incluso se contempla la posible liquidación del club herculano este mismo verano de no hallar una solución extraordinaria. Y esta podría ser esta huida hacia delante, comprando una licencia de un club del fútbol profesional.

Antecedentes hay. En 2007, el empresario Quique Pina hizo de eje para que el Ciudad de Murcia (entonces en Segunda División) vendiese sus derechos al Granada 74. Dos clubes de nacimiento súbito y postizo por aquel entonces, de vida fugaz y, hace largo tiempo, ya disueltos en el limbo. Ejemplos claros de negocio a través del fútbol competitivo profesional.